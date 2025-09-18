Barbara D’Urso ha spiazzato i suoi fan annunciando di aver avuto un problema nel corso delle prove di Ballando con le Stelle, spiegando come sarebbe a rischio la sua presenza per la prima puntata del programma. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per lei e per i tanti fan che attendono con ansia il suo ritorno in televisione.

La partecipazione della conduttrice napoletana al talent show di Rai 1 è davvero molto attesa, dopo più di due anni di lontananza dalla televisione, questo rappresenta un ritorno in piena regola che, seppur in vesti diverse, è comunque un’esperienza importante. Ma adesso la D’Urso ha avuto un problema.

Cosa è accaduto a Barbara D’Urso durante le prove di Ballando con le Stelle

E’ stata proprio Barbara D’Urso a raccontare ai suoi fan di aver accusato un dolore alla coscia mentre stava provando con il suo partner Pasquale La Rocca. Ha spiegato di essersi fatta un’ecografia per accertarsi della natura del dolore ed è venuto fuori che ha un problema al tendine.

Per questo motivo ha interrotto le prove, poi si è ripresa mentre era sul lettino della fisioterapista, cui ha detto: “Ti prego, almeno alla prima puntata fammi partecipare. Poi sono a posto“. Parole, quelle di Barbara D’Urso, che hanno allarmato non poco i suoi fan che hanno subito temuto il peggio. L’idea di non vedere la conduttrice napoletana nella prima puntata di Ballando con le Stelle sarebbe davvero una batosta per i suoi supporters, ma soprattutto per lei che non vede l’ora di iniziare quest’esperienza in tv.

La conduttrice napoletana, il giorno successivo all’imprevisto, avvenuto lunedì, ha spiegato che lei non è intenzionata a mollare né all’inizio, né alla fine. Un messaggio che è stato visto da molti come un chiaro annuncio che è pronta a essere in pista per la prima puntata di Ballando con le Stelle. Del resto all’appuntamento manca ancora qualche giorno – la prima puntata del talent condotto da Milly Carlucci andrà in onda il prossimo 27 settembre – e quindi la D’Urso ha tutto il tempo di recuperare e riprendersi da questo imprevisto.

Tutti sanno come la conduttrice napoletana sia una donna assai determinata e difficilmente getterebbe la spugna per una prova tanto importante. Quando ha annunciato che sarebbe stata una concorrente di Ballando con le Stelle, aveva detto che ce l’avrebbe messa tutta e chi la segue da sempre, sa bene che sarà proprio così.