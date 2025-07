Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sarebbero molto avvicinati negli ultimi tempi, è questa l’ultima voce che circola sulla coppia che ha letteralmente infiammato il gossip dell’estate. A quanto pare i due ex si starebbero vedendo con molta più frequenza e questo avrebbe scatenato la reazione di Angelo Madonia, attuale compagno di lei.

Quando marito e moglie si separarono la notizia ebbe un certo clamore, per cui è chiaro come un loro riavvicinamento possa essere un vero e proprio colpo di scena. Ma cosa sta accadendo tra di loro? E soprattutto cosa ha fatto l’ex ballerino di Ballando con le Stelle?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i due ex si riavvicinano: la risposta di Madonia

A parlare di un riavvicinamento tra i due ex è stato Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ha raccontato come Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis negli ultimi tempi starebbero trascorrendo molto tempo assieme. Il giornalista ha spiegato che il conduttore non prenderebbe alcuna decisione professionale senza prima confrontarsi con l’ex moglie. Poi ha aggiunto: “(…) I due negli ultimi tempi trascorrono anche molto tempo insieme tra le pareti domestiche (…)”.

Che i due ex siano rimasti in ottimi rapporti è cosa ormai nota, è stata più volte la Bruganelli a raccontare come lei e Bonolis siano ancora molto legati. Ma Dandolo sembra proprio che parli di un altro tipo di avvicinamento, ha poi aggiunto che Angelo Madonia non avrebbe preso assolutamente bene questo “legame così esclusivo”. Il racconto sul sopracitato settimanale è poi proseguito ricordando come Sonia Bruganelli abbia detto in più occasioni come si augura che l’ex marito trovi una compagna, aveva anche detto che lei vorrebbe che fosse una donna intelligente, visto che deve stare anche vicino ai suoi figli.

Ma Dandolo ha rivelato che mentre la Bruganelli avrebbe questo desiderio, Paolo Bonolis nutrirebbe ancora la speranza di tornare con l’ex moglie. “(…) E’ in realtà ancora molto innamorato di lei e dentro di sè pare non abbia perso la speranza di un ritorno in coppia (…)“. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che al momento non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. E’ noto che la decisione di lasciarsi sia stata della Bruganelli e che Bonolis all’inizio non l’aveva presa benissimo, pur comprendendo le ragioni di Sonia e rispettandole.

Che abbiano un legame molto forte è una certezza, resta da capire se questo abbia portato realmente a un riavvicinamento o se si tratti solo di un gossip.