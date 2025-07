La settimana si apre con un momento delicato per Erim, che viene ricoverato in ospedale dopo un improvviso svenimento. Il giovane soffre di depressione legata alla difficile separazione dei genitori, un tema che si intreccia con le tensioni familiari che animano la trama. Intanto, Yildiz inizia una nuova fase della sua vita trasferendosi nella villa di Halit. Per integrarsi nell’alta società, assume una consulente d’immagine che la aiuta a curare il look e l’atteggiamento, un cambiamento che però non passa inosservato a Ender, la sua acerrima rivale.

Il compleanno di Lila è un altro momento chiave della settimana: la famiglia si riunisce per una grande festa, ma l’atmosfera è tutt’altro che serena. Le ex mogli di Halit si scambiano frecciate velenose e si coalizzano contro Yildiz, che però può contare sulla presenza della sorella per affrontare le difficoltà. Durante i festeggiamenti, l’arrivo degli ufficiali giudiziari per recuperare i debiti di Zehra agita ulteriormente gli animi, spingendo Zehra a cercare un’alleanza con Sinan.

La tensione cresce: alleanze, gelosie e nuovi progetti

La rivalità tra Yildiz ed Ender si fa sempre più intensa. Quest’ultima usa ogni mezzo, anche subdolo, per ostacolare la rivale, tanto che Halit è costretto a intervenire per tutelare Yildiz. La situazione si complica durante un evento organizzato da Ender per promuovere il suo nuovo brand: Yildiz riesce a far allontanare Ender dal locale, dimostrando di non voler cedere il terreno conquistato.

Nel frattempo, Alihan è preso da un momento di crisi personale: durante una riunione, un attacco di panico lo porta a riflettere sui traumi del passato, soprattutto legati ai tradimenti della madre. La sua decisione di partire per gli Stati Uniti è seguita da una proposta a Cem, che accetta di tornare ad Atlanta per gestire alcune questioni finanziarie. Cem invita anche Zeynep a seguirlo come sua assistente, e la giovane accetta, desiderosa di allontanarsi da Alihan.

Questo nuovo assetto apre nuovi scenari: Cem inizia a mostrare interesse per Zeynep, notandone le qualità, mentre Alihan lotta con i propri sentimenti e il desiderio di riconquistare la ragazza, incoraggiato da Hakan, che lo spinge a non perdere tempo.

Nonostante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un calo degli spettatori, Forbidden Fruit continua a ottenere risultati eccellenti in termini di share. La puntata del 21 luglio ha registrato un picco del 22% di share, con una media di quasi 2 milioni di telespettatori, confermandosi un vero e proprio fenomeno televisivo. Questo successo è testimoniato anche dall’ampia disponibilità degli episodi sulla piattaforma Mediaset Infinity, che consente al pubblico di seguire la serie in qualsiasi momento.

La forza di Forbidden Fruit risiede nella capacità di intrecciare storie di amori tormentati, giochi di potere e drammi familiari, il tutto ambientato in un contesto ricco di fascino e tensione emotiva. La presenza di personaggi complessi e ben delineati, come Yildiz, Ender, Halit e gli altri protagonisti, mantiene alta l’attenzione degli spettatori, che attendono con ansia ogni nuovo episodio.

Forbidden Fruit si conferma quindi una delle soap più seguite del palinsesto Mediaset, capace di tenere incollati allo schermo milioni di italiani anche nei mesi estivi, grazie a trame avvincenti e interpretazioni di alto livello.