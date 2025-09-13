Qualche giorno fa è stato aperto il testamento di Pippo Baudo, il famoso conduttore deceduto all’età di 89 anni lo scorso 16 agosto. La divisione dell’eredità ha fatto storcere il naso a Katia Ricciarelli, ex moglie del compianto volto televisivo. Sapeva bene che a lei non sarebbe spettato nulla e del resto nulla si aspettava, ma la decisione di lasciare una gran parte di eredità alla segretaria personale Dina Minna hanno fatto adirare non poco l’ex tenore.

In una lunga intervista a Il Messaggero ha lanciato un duro attacco nei confronti della segretaria personale, facendo accuse anche piuttosto pesanti nei suoi confronti.

L’attacco di Katia Ricciarelli alla segretaria di Pippo Baudo

Secondo Katia Ricciarelli non sarebbe stato giusto, da parte di Pippo Baudo, lasciare una gran parte di eredità alla segretaria Dina Minna, per lei è inaccettabile che abbia ricevuto quasi la stessa porzione dei figli: “(…) E allora i figli veri cosa dovrebbero dire?” , è questo l’interrogativo che si è posta l’ex tenore.

La Ricciarelli ha anche detto che sapeva bene come sarebbe andata a finire, spiegando come sia stata la prima a far notare che la segretaria di Pippo Baudo fosse diventata una “presenza importante” nella sua vita. L’ex moglie del conduttore ha spiegato che la donna avrebbe allontanato il conduttore anche dalle sue vecchie amicizie e molte persone si sarebbero lamentate proprio con lei.

Ma l’ex moglie di Pippo Baudo non ce l’ha con la Minna solo per la questione dell’eredità, ma anche perché non sarebbe stata informata delle condizioni di salute del conduttore e in questo modo le sarebbe stata preclusa la possibilità di fargli un ultimo saluto. La Ricciarelli ha raccontato che i suoi rapporti con Baudo, anche se non lo vedeva da qualche anno, erano buoni, c’era ancora un grande affetto tra di loro ed è stata molto male per aver appreso della sua scomparsa grazie a messaggi di amici.

La Ricciarelli ha anche lanciato una stoccata alla Minna. Spiegando come lei abbia sempre lavorato e non avrebbe mai preteso nulla dall’ex marito, tant’è che si sposarono nel regime di divisione dei beni, ha ironizzato sul lavoro di segretaria, dicendo: “(…) “Lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere (…)”.

Le parole di Katia Ricciarelli saranno sicuramente arrivate alla segretaria di Baudo, ora bisognerà capire se deciderà di risponderle o preferirà il silenzio.