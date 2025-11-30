I nuovi episodi de La Notte del Cuore vedranno Sumru in forte ansia per le condizioni di suo figlio Nuh. Ma che cosa accadrà esattamente?

Negli episodi precedenti, il giovane ha scoperto di avere una grave malattia. Nuh, infatti, aveva avuto un forte malore per cui era finito in ospedale.

La diagnosi non aveva lasciato spazio a dubbi, e nelle prossime puntate assisteremo a momenti di grande apprensione e tensione che lo riguarderanno. I suoi familiari, infatti, saranno preoccupati fortemente per le sue condizioni di salute.

Per Sumru sarà un vero e proprio colpo al cuore, e saranno ore difficili, in cui si chiederà quale sarà il destino di suo figlio.

Nuh ha una grave malattia: Sumru disperata, si interroga su cosa accadrà a suo figlio

«Mio figlio è morto?». Sarà questa la domanda che farà Sumru al medico, per scoprire che cosa è accaduto al figlio.

Tutta la famiglia, nelle prossime puntate della soap turca, sarà appesa a un filo per conoscere il destino di Nuh, operato dopo la scoperta di un grave tumore al cervello.

Dopo un lungo intervento, tutti i familiari si riuniranno in ospedale per attendere notizia del giovane. L’intervento risulterà essere davvero molto complesso, al punto che i persino i medici avranno difficoltà nel portarlo al termine, dato che il punto in cui si troverà il tumore sarà difficilissimo da rimuovere.

Questo contribuirà ad aumentare la tensione dentro e fuori la sala operatoria. Nuh ha avuto persino un arresto cardiaco, ma poi i medici sono riusciti a salvarlo. L’operazione, infine, riuscirà, ma i dottori avviseranno i familiari del giovane che le ore successive all’operazione saranno cruciali, affinché si capisca se Nuh sia realmente fuori pericolo o meno.

Tra l’altro, sarà necessario che Nuh si risvegli dalla terapia intensiva per valutare se non riporterà danni cerebrali. In quelle ore, il giovane sarà in coma e nel mentre, Tahsin ed Esat, dopo essere passati da casa, torneranno in ospedale con delle lettere.

Sono missive scritte da Nuh e indirizzate ai suoi familiari, a cui esprime tutto il bene che sente per loro. Le lettere conterranno parole meravigliose per ognuno e le ha scritte prima di operarsi.

Il medico, mentre i familiari di Nuh leggeranno le lettere, si presenterà in stanza e controllerà le condizioni del giovane. Sumru gli chiederà se il figlio è morto, ma lui la rassicurerà: Nuh sta bene ed è sveglio.