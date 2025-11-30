Cosa è successo nella casa di via Giampaolo Orsini, rione di Gavinana a Firenze è ancora un mistero. Di certo ci sono due persone morte: marito e moglie. L’uomo aveva 74 anni la signora 68. A dare l’allarme nel pomeriggio sarebbe stato il figlio della coppia. Sui corpi sono state trovate ferite probabilmente inferte con un’arma da taglio.

Cosa sappiamo

Questo è quanto emerso da un primo sopralluogo dei carabinieri che stanno indagando. Al momento non escludono nessuna ipotesi: dal duplice omicidio fino all’omicidio suicidio. Bisogna procedere con cautela fanno sapere gli investigatori, la dinamica non è del tutto chiara. Nella palazzina dove viveva la coppia di coniugi morti, in una delle zone più centrali di Firenze, risiedono anche altre famiglie.

Testimonianze ritenute preziose dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Sentiti anche i familiari e conoscenti della coppia. L’allarme è scattato verso le ore 14.30, è stato il figlio della coppia ad allertare gli uomini dell’Arma. Sul posto diverse macchine del radiomobile e uomini del 118. Nella casa è stato trovato molto sangue, elemento sul quale si stanno concentrando le indagini degli uomini della scientifica dei carabinieri. Non si esclude che l’aggressione ed un eventuale tentativo di difendersi possa essere avvenuta in più parti dell’abitazione. E’ stata messa sotto sequestro per i rilievi.

Fin da subito all’arrivo dei soccorritori è sembrato evidente che non ci fosse più nulla da fare per salvare la vita di marito e moglie. Fonti vicino alle indagini hanno smentito la fuga di notizie sulla possibilità che il figlio della coppia sia in fuga. “Non c’è nessun figlio in fuga” affermano.