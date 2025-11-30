Se cerchi un’esperienza diversa dal solito, dove natura e storia si fondono in un’atmosfera quasi magica, le Grotte di Pertosa-Auletta sono il posto giusto. Qui non si cammina solo tra stalattiti e stalagmiti: si scivola dolcemente su un fiume sotterraneo, immersi in un silenzio interrotto solo dal suono dell’acqua che scorre e dalle guide che raccontano storie antiche. È un luogo dove il tempo sembra fermarsi e dove ogni angolo nasconde una sorpresa, dalla maestosità delle sale alte 24 metri ai resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.

Grotte di Pertosa Auletta, un viaggio tra le meraviglie della terra

Le Grotte di Pertosa-Auletta, situate nel cuore del massiccio dei Monti Alburni, rappresentano una vera unicità in Italia e in Europa. Il fiume Negro, l’unico navigabile all’interno di grotte italiane, permette un’esperienza che difficilmente si dimentica. La barca a fondo piatto scivola lentamente sull’acqua ferma, tirata a mano dalle guide con un sistema di funi, regalando una sensazione di sospensione quasi ultraterrena.

Ma non è solo la componente naturalistica a rendere speciale questo luogo. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce un villaggio palafitticolo, rendendo le grotte un ponte tra mondi diversi. Quello naturale e quello storico. Passeggiare nelle sale illuminate da un moderno impianto e attraversare corridoi modellati dall’acqua e dal tempo significa percepire concretamente la storia che ha plasmato queste rocce.

La visita guidata, adatta a tutti, inizia nella suggestiva Sala delle Meraviglie, dove stalattiti e stalagmiti creano giochi di luce affascinanti. Da qui, si prosegue in barca lungo il fiume Negro fino al grande ingresso sotterraneo, per poi continuare a piedi verso la Sala del Trono e la Grande Sala, alta 24 metri, che lascia senza fiato per la sua imponenza.

Le guide offrono spiegazioni precise e curiosità, rendendo la visita interessante sia per gli adulti che per i più piccoli. La temperatura costante di circa 15 gradi e l’elevato tasso di umidità rendono consigliabile indossare scarpe chiuse e una giacca leggera, anche in estate. I bambini fino a 5 anni e le persone con disabilità hanno ingressi agevolati, con una piccola quota assicurativa di 1 euro.

Visitare le Grotte di Pertosa-Auletta è un’esperienza emozionante ma anche sicura. Gli standard elevati includono percorsi antiscivolo, personale qualificato costantemente formato, impianto radio per mantenere il contatto con l’esterno e copertura assicurativa inclusa nel biglietto. Tutto è pensato per far vivere il percorso in totale tranquillità, senza pensieri, lasciandosi guidare solo dal fascino della grotta e dal rumore dell’acqua.