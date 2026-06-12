Basta superare di poco i settanta chilometri di distanza dalla Capitale per staccare la spina dal rumore del traffico e sprofondare in un’atmosfera d’altri tempi. Incastonato come una gemma grezza tra i rilievi dei Monti Lucretili, proprio al confine naturale tra Lazio e Abruzzo, sorge Vivaro Romano.

Viene ribattezzato il “borgo del silenzio“, e il motivo è tutto nei numeri: con appena 153 residenti, questo fazzoletto di case in pietra rappresenta uno dei comuni meno popolati dell’intera penisola italiana. Una meta quasi segreta, protetta dal turismo di massa, dove la fretta lascia spazio alla cultura della lentezza.

Il nome stesso del paese racchiude un pizzico di mistero e leggenda. Secondo alcune interpretazioni storiche, il toponimo deriverà dall’antico termine Viprarius (ovvero “paese delle vipere”), mentre altre correnti lo collegano a Vivarium, per via dei bacini idrici un tempo utilizzati per l’allevamento ittico.

Cosa vedere: dai vicoli medievali al Castello Borghese

Il fascino di Vivaro Romano risiede nella sua struttura urbana, un dedalo di stradine medievali che si arrampicano sulla roccia, regalando scorci panoramici improvvisi. Passeggiando nel silenzio quasi surreale del centro storico, ci si imbatte nella Chiesa di San Biagio, un piccolo gioiello religioso di epoca medievale, ma l’edificio più iconico è senza dubbio il Santuario di Santa Maria Illuminata.

Risalente al XIII secolo e posizionato su un colle strategico, il santuario deve il suo nome a un’antica credenza popolare: si narra infatti che un prodigioso fascio di luce indicò ai fedeli il punto esatto in cui era nascosta un’immagine della Madonna.

Per gli amanti della storia e del trekking, la tappa obbligata è il Castello Borghese, situato sulla sommità di Colle Gennaro a 757 metri di altitudine. Dai resti delle sue antiche fortificazioni lo sguardo spazia su un paesaggio incontaminato. Da qui partono diversi sentieri escursionistici ideali per gli amanti della natura, tra cui la suggestiva salita verso Monte Aguzzo, un punto panoramico privilegiato che domina l’intera valle del Turano e le vette dell’Appennino centrale.

Sapori di frontiera: la tradizione del fagiolo Cioncone

La posizione geografica di Vivaro Romano ha fortemente influenzato anche la sua tavola, che unisce con sapienza i tratti tipici della cucina laziale alle influenze della vicina tradizione abruzzese. Il re incontrastato della gastronomia locale è il fagiolo Cioncone, un prodotto unico coltivato esclusivamente nei terreni umidi e argillosi della zona, vicino alle risorgive naturali. La leggenda locale vuole che il nome derivi da un vecchio abitante (soprannominato appunto Cioncone) che, rientrando in paese, capì per primo come quel particolare terreno fosse perfetto per questa coltura.

Seminato a maggio e raccolto rigorosamente a mano alla fine dell’estate, questo fagiolo è la base di piatti rustici intramontabili come i sagnozzi e le sagne al sugo. Il menu del borgo prosegue con carni cotte alla brace, salumi artigianali, formaggi come le scamorze appassite, funghi porcini raccolti nei boschi circostanti e gli immancabili arrosticini di pecora.

Per chiudere in dolcezza, la tradizione offre ciambelline al vino e tozzetti alle mandorle, spesso celebrati durante le storiche sagre autunnali (quella del fagiolo vanta ormai quarant’anni di storia) che trasformano per qualche giorno il borgo del silenzio in un vivace teatro di sapori e folklore.