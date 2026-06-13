C’è un angolo di paradiso terrestre a poco più di un’ora dal caos della Capitale, un luogo dove il verde smeraldo della vegetazione si fonde con l’azzurro turchese di acque limpidissime.

Lo chiamano, non a caso, “I Caraibi di Roma”. Ci troviamo a Subiaco, uno dei borghi più suggestivi del Lazio, dove il fiume Aniene abbandona per un attimo il suo corso impetuoso per dare vita a un quadro naturale di straordinaria bellezza: il Laghetto di San Benedetto. Questa oasi, incastonata ai piedi dei monti Simbruini, è una meta meravigliosa in ogni stagione dell’anno, ma è durante l’estate che trasforma il suo fascino in un irresistibile richiamo per chiunque cerchi refrigerio, avventura e bellezza incontaminata.

Il cuore di questo gioiello laziale è una piscina naturale alimentata da una spettacolare cascata che si getta con forza tra rocce calcaree e alberi secolari. Qui, i raggi del sole filtrano attraverso le fronde creando continui giochi di luce e arcobaleni sospesi sull’acqua. Un luogo talmente d’impatto che persino l’imperatore Nerone ne rimase stregato: fu proprio lui, infatti, a voler impreziosire la sua monumentale villa romana creando i Simbruina Stagna, una serie di laghetti artificiali pensati per i suoi momenti di ozio e vacanza. Di quella sfarzosa opera imperiale oggi sopravvive solo questo specchio d’acqua, intitolato successivamente a San Benedetto, l’abitante più illustre e celebre della storia di Subiaco.

Il sentiero nel bosco e lo spettacolo della cascata

Raggiungere questo paradiso nascosto è un’esperienza rigenerante già a partire dal cammino. Si può scegliere di seguire uno spettacolare sentiero che costeggia il percorso dell’Aniene verso i celebri Monasteri Benedettini, partendo proprio dai suggestivi ruderi della Villa di Nerone. In alternativa, il percorso può iniziare dal Monastero di Santa Scolastica, nei pressi della suggestiva Chiesetta di San Michele Arcangelo.

L’itinerario è alla portata di tutti: si tratta di una passeggiata pianeggiante di circa un chilometro che attraversa un bosco rigoglioso. Il sentiero, fresco e ombreggiato, si sviluppa per circa 15 minuti cullato dal suono rilassante dello scorrere del fiume. La camminata culmina con l’attraversamento di un piccolo e caratteristico ponte di legno che conduce direttamente sulle sponde del lago. È in questo preciso momento che si svela la magia: alzando gli occhi, si assiste allo spettacolo esplosivo della cascata. Le sue acque, purissime ma decisamente gelide, sono un invito irresistibile a un bagno rigenerante per sfidare la calura estiva e connettersi appieno con la potenza della natura.

Non solo relax: l’adrenalina e gli sport lungo la valle dell’Aniene

Se il Laghetto di San Benedetto è il tempio della contemplazione e del relax, la Valle dell’Aniene che lo circonda è un vero e proprio parco giochi a cielo aperto per gli amanti dello sport e dell’avventura. Le rapide e le correnti del fiume, infatti, offrono lo scenario ideale per mettersi alla prova con tantissime attività acquatiche guidate, capaci di regalare scariche di pura adrenalina:

Rafting e Canyoning: per esplorare le gole del fiume da una prospettiva unica e selvaggia.

Canoa, Kayak e SUP: ideali per navigare le correnti assecondando il ritmo dell’acqua.

Corsi di Survival: per chi vuole imparare a vivere e orientarsi immerso nella natura più profonda.

Il divertimento non si ferma alle sponde del fiume. I sentieri che si snodano lungo la valle e si arrampicano sui monti Simbruini sono il terreno perfetto per l’escursionismo, il nordic walking, le arrampicate su roccia e le passeggiate a cavallo. Una versatilità che non si spegne nemmeno in inverno, quando l’intera area si trasforma nella meta ideale per gli appassionati di sci di fondo.

Che siate cacciatori di panorami da fotografare, sportivi instancabili o semplici viaggiatori in cerca di pace, i “Caraibi di Roma” sono un’esperienza da vivere in prima persona. Non fatevelo raccontare, andate a raccontarlo voi.