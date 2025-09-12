Il cantante è sicuramente, ormai da decenni, un colosso della musica italiana ed è sempre stato amato da tutti per il suo talento e per la sua personalità. Alle spalle ha inoltre una carriera che non lascia affatto indifferenti, e che gli ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. Le sue canzoni hanno infatti sempre rappresentato un vero punto di riferimento, oltre che la colonna sonora di molti momenti vissuti. Famosa è inoltre sempre stata la sua vita sentimentale, dato che è sposato da tantissimi anni con Claudia Mori.

Di recente è stata pubblicare in rete una lettera in cui quest’ultima ha chiesta all’AD della Rai, Giampaolo Rossi, dare al più presto una risposta in merito ad un ritorno in video del marito.

Cosa è successo tra Celentano e la Rai

“Le scrivo perché a questo punto mi corre d’obbligo di sollecitare la risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai“, ha fatto presente Claudia Mori rivolgendosi alla rete Rai. L’attrice ha infatti dichiarato di aver incontrato mesi fa l’AD della Rai a cui ha illustrato il progetto televisivo che lei e suo marito hanno in mente. I due si sono visti a Milano al Clan, e proprio lì lei gli ha presentato il lavoro di Adriano. “Lui dimostrò grande interesse” – ha continuato – “e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro“.

A seguito di questo incontro, ce n’è stato anche qualche altro. “Ad oggi sono passati molti mesi ma ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua“, ha concluso la Mori. Per questo motivo, proprio lei ha chiesto pubblicamente una risposta da parte del dott. Rossi. “Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo, qualunque essa sia“, ha continuato. Ed è quindi tornata a chiedere all’Amministratore Delegato Rai se fosse interessato al ritorno in Rai di Adriano Celentano.

“La Rai è interessata al ritorno di Celentano?” – ha infine concluso l’attrice – “È questa la risposta più importante che ci dovete dare…Cordiali saluti, Claudia Mori…”. Le indiscrezioni dicono intanto che, se Rossi dovesse dare un nuovo duo di picche all’artista e a sua moglie, i due potrebbero andare a bussare alla porta di Mediaset. Per il momento non resta che attendere, al fine di scoprire tutto quello che succederà nel futuro lavorativo di Adriano Celentano, che negli anni è sempre stato un punto di riferimento per la musica e per la tv italiani.