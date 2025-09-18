La puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno si è aperta con un momento di profonda commozione. Antonella Clerici ha voluto infatti dedicare l’apertura del suo cooking show a un ricordo sentito e personale, quello di Robert Redford, scomparso ieri all’età di 89 anni.

Il ricordo di Antonella Clerici per Robert Redford

La conduttrice ha introdotto la trasmissione con un tono solenne, sottolineando come la perdita di un’icona del cinema come Redford rappresenti un momento di riflessione per tutti: «Se ne è andata un’altra leggenda del cinema… Un divo che, al tempo stesso, era l’anti-divo… Bastava il nome ed era una garanzia… Robert Redford…».

Antonella Clerici ha espresso tutta la sua ammirazione per il fascino intramontabile e la straordinaria carriera dell’attore: «Un uomo bellissimo, un attore straordinario… Sto facendo ascoltare in sottofondo una canzone dalla colonna sonora di un film che penso di aver consumato: ‘Come eravamo’, con Barbra Streisand».

Durante il suo intervento, ha inoltre ricordato alcuni dei titoli più celebri che hanno consacrato Redford nel cuore del pubblico internazionale: «Ce ne sono stati tantissimi… ‘La Stangata’, ‘Tutti gli uomini del Presidente’ sullo scandalo del Watergate, ‘Gente comune’ (Common People), per cui ha ricevuto l’Oscar come regista, e ‘La mia Africa’, con quella memorabile scena in cui lavava i capelli a Meryl Streep».

Un attore e regista di grande credibilità e impegno

Antonella Clerici ha voluto evidenziare come Robert Redford fosse un artista completo e credibile sia davanti alla macchina da presa sia dietro, come regista: «Era perfetto davvero in tutti i ruoli… Era pure un bravo regista e un uomo colto, che parlava di tutto… Politica, ambiente, diritti umani…».

La conduttrice ha infine citato una delle massime più significative pronunciate da Redford: «Non mi vergogno di dire che la mia bandiera è il mio cuore». Una frase che racchiude l’essenza di un uomo impegnato, appassionato e sempre autentico. Antonella Clerici ha concluso con un pensiero amaro: «Se ne è andato un grande… Purtroppo, via via i ‘grandi vecchi’ ci lasciano».

Un ricordo profondo che ha unito il pubblico di Rai Uno in un affettuoso omaggio a una figura che ha segnato la storia del cinema mondiale.