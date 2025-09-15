Le memorie del principe Harry, Spare, hanno scosso la monarchia britannica con accuse destinate a far discutere. Nel libro, il duca di Sussex racconta episodi privati che mettono in luce attriti profondi all’interno della famiglia reale, compresi scontri diretti tra Meghan Markle, Kate Middleton e il principe William.

Lite accesa a Palazzo

Uno degli episodi più citati risale al giugno 2018, poche settimane dopo le nozze tra Harry e Meghan. I principi di Galles avevano invitato i Sussex a Kensington Palace per cercare di stemperare le tensioni sorte nei preparativi del matrimonio, tra cui la celebre lite sugli abiti da damigella della principessina Charlotte. Quella che doveva essere una conversazione distensiva, però, degenerò rapidamente.

Secondo Harry, Meghan avrebbe fatto un commento sullo stato emotivo di Kate, legandolo ai suoi ormoni post-gravidanza. Kate si sarebbe sentita profondamente offesa, mentre William avrebbe reagito accusando Meghan di maleducazione, arrivando persino a puntarle un dito in volto. La duchessa del Sussex, a sua volta, lo avrebbe gelato con una risposta ferma: «Tieni il dito lontano dalla mia faccia».

Harry racconta di aver difeso la moglie, sottolineando che Meghan non aveva intenzione di ferire Kate e che, se ciò fosse avvenuto, avrebbe chiesto scusa. Ma quell’incontro, segnato da freddezza e recriminazioni, mise in evidenza quanto le relazioni tra le coppie reali fossero già incrinate.

William e Meghan sempre più in tensione

Le tensioni, infatti, non si limitarono a quell’episodio. Già prima del matrimonio, voci di contrasti sulle damigelle d’onore avevano alimentato indiscrezioni: alcuni sostenevano che Meghan avesse fatto piangere Kate, altri che fosse accaduto l’opposto. Nella celebre intervista con Oprah Winfrey, Meghan aveva ribaltato la versione, dichiarando che fu Kate a ferirla ma che poi si scusò portandole dei fiori.

Nel libro, Harry parla anche dei suoi rapporti sempre più complicati con William. Non solo discussioni accese, ma anche scontri fisici, come quello in cui il fratello maggiore lo avrebbe afferrato per il colletto, strappandogli una collana e spingendolo a terra durante un litigio su Meghan. Harry definisce William addirittura «il mio arcinemico».

Nonostante le tensioni, Harry ha espresso più volte il desiderio di una riconciliazione, soprattutto con il padre re Carlo, consapevole del tempo limitato che potrebbero avere insieme. Tuttavia, i rapporti con William sembrano rimanere ai minimi storici, complicati dalla sfiducia reciproca e dalla convinzione, da parte dell’erede al trono, che il fratello scelga sistematicamente di esporre i dissidi familiari in pubblico anziché risolverli in privato.

Con Spare, le ferite tra i Sussex e i Windsor appaiono tutt’altro che sanate, e il libro conferma quanto profonda e difficile sia ormai la frattura all’interno della famiglia reale.