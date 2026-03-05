Pomeriggio Cinque continua a far discutere anche quando sembra non avere più nulla da dimostrare. Cambiano i volti, cambiano i temi, ma il programma resta al centro delle conversazioni televisive.

C’è chi lo guarda ogni giorno e chi dice di non sopportarlo, eppure il nome del programma torna ciclicamente nei trend, nei commenti social e nelle polemiche che attraversano la televisione italiana.

Un programma che vive di equilibrio instabile

Parlare di Pomeriggio Cinque significa parlare di un format che ha saputo adattarsi negli anni senza mai trasformarsi davvero. Cronaca, costume, casi mediatici, dibattiti accesi: la struttura è rimasta riconoscibile, ma il tono si è spostato più volte seguendo l’umore del pubblico e le stagioni della televisione commerciale.

Il punto è proprio questo. Il programma non è mai stato soltanto un contenitore pomeridiano, ma uno specchio di ciò che in quel momento cattura l’attenzione collettiva. Quando la cronaca nera domina le conversazioni, lo spazio si allarga. Quando il gossip riprende forza, il baricentro cambia. È una trasmissione che si muove dove si muove il pubblico, e questo la rende difficile da incasellare.

Molti lo criticano per i toni accesi, altri lo difendono perché affronta temi che altri evitano. In mezzo c’è una fascia di spettatori che lo segue quasi per abitudine, come un appuntamento quotidiano che accompagna il rientro a casa o le ore di lavoro davanti alla televisione accesa in sottofondo.

Il pubblico diviso è parte del successo

Se un programma divide, spesso significa che funziona. Pomeriggio Cinque ha costruito negli anni una reputazione ambivalente: da una parte l’accusa di spettacolarizzare certi temi, dall’altra la capacità di intercettare argomenti che fanno discutere davvero. Questo doppio binario ha alimentato la sua longevità.

La televisione generalista vive di numeri ma anche di percezione. Anche quando gli ascolti non sono travolgenti, la presenza costante nel dibattito mediatico tiene il programma in una posizione centrale. Ogni polemica diventa visibilità, ogni cambio di conduzione riapre il discorso sul suo futuro.

E poi c’è un aspetto meno evidente. Il pubblico pomeridiano non è quello della prima serata, è più fluido, più distratto, spesso composto da persone che cercano compagnia più che spettacolo. In questo senso il programma ha sempre offerto un ritmo riconoscibile, quasi rassicurante, pur restando dentro una cornice di tensione narrativa.

La trasformazione della tv pomeridiana

Negli ultimi anni la televisione è cambiata, i social hanno accorciato i tempi, le clip circolano online prima ancora che la puntata finisca. Pomeriggio Cinque si è trovato a convivere con questo nuovo ecosistema, dove ogni frase può diventare virale e ogni discussione può essere isolata dal contesto.

Questo ha reso il programma ancora più esposto ma anche più presente. Non è raro che una scena pomeridiana rimbalzi su TikTok o su Instagram poche ore dopo la messa in onda, portando il format a un pubblico che magari non lo guarda in diretta ma ne consuma frammenti.

Alla fine la domanda resta aperta. È il pubblico a cambiare il programma o è il programma che continua ad adattarsi per non perdere il pubblico? Forse entrambe le cose. Di certo, dopo tanti anni, continua a essere uno dei pochi spazi televisivi capaci di generare discussione quotidiana, e finché accade questo è difficile immaginare che smetta di far parlare di sé.