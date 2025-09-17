I due attori sono stati insieme per tanti anni e hanno anche messo al mondo le due figlie Luna e Alma. Entrambi sono finiti di recente sulle più importanti pagine di gossip, per via della loro drastica e improvvisa rottura, che li ha portati a prendere due strade differenti. “A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono” – aveva detto lei prima dei rumours, in occasione del programma Obbligo e verità di Alessia Marcuzzi – “Se sei una persona troppo normale per loro è noioso, perché devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che poi non è la verità“.

Dopo il clamore mediatico che li ha coinvolti, entrambi hanno rotto il silenzio in tv e lo hanno fatto in modi del tutto diversi.

La risposta di Rocio alle dichiarazioni di Bova

Rocio Munoz Morales sta sicuramente vivendo un periodo complicato della sua vita, ma per fortuna il lato lavorativo sta andando alla grande. L’attrice sta infatti per tornare in tv insieme a Nicola Savino, con cui condurrà il nuovo programma di Rai 2, Freeze – Chi sta fermo vince! Durante la conferenza stampa di presentazione del tv show, è stato quindi chiesto a Rocio cosa ne pensa dell’intervista esclusiva che il suo ex marito ha rilasciato per Verissimo di Silvia Toffanin. Lei ha in realtà preferito non proferire parola, ma ha anche precisato che il suo unico obiettivo è proteggere le figlie. “Ho preso una scelta molto ponderata che è il silenzio” – ha infatti detto lei – “perché voglio tutelare le mie figlie. Voglio continuare su questa strada“.

L’attrice ha inoltre confessato di stare attraversando un periodo complicato. “Nella mia vita c’è sicuramente un momento difficile, non lo nego…“, ha infatti continuato lei, affermando che stanno anche succedendo molte cose bellissime. “Per me il lavoro è vitamina, insieme alle mie figlie“, ha infine concluso Rocio. Quest’ultima considera d’altronde il nuovo programma Freeze – Chi sta fermo vince! un vero e proprio regalo. “Questo progetto è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore” – ha detto – “fare Freeze mi sta facendo bene”.

Nel corso della stessa conferenza, ha anche parlato il co-conduttore Nicola Savino, che si è detto felicissimo per il suo rientro in Rai. “Freeze è un programma per tutta la famiglia” – ha dichiarato lui – “in cui si è instaurato un clima coinvolgente tra noi e i concorrenti“. Il presentatore ha anche confessato che non mancheranno di certo gli imprevisti nel programma.