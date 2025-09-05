Stefano De Martino torna al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo ritorno trionfale in televisione alla guida di Affari Tuoi su Rai 1, ma anche per un’indiscrezione che ha rapidamente infiammato il gossip: lui e la compagna Caroline Tronelli sarebbero stati avvistati dal ginecologo, alimentando voci su una possibile gravidanza.

L’ultima edizione del settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica foto esclusive che ritraggono De Martino e Caroline mentre si recano nello studio privato di un noto ginecologo romano. Lo stesso medico avrebbe seguito anche la gravidanza della sorella maggiore di Caroline, circostanza che ha fatto subito ipotizzare un imminente arrivo in famiglia. Il magazine si chiede dunque se per la coppia ci sia all’orizzonte un figlio, un evento che segnerebbe una nuova tappa importante nella vita privata del conduttore Rai.

A 35 anni, Stefano De Martino potrebbe quindi diventare padre per la seconda volta, dopo la nascita del figlio Santiago, avuto dalla sua precedente relazione con la showgirl Belen Rodriguez. La giovane età e la voglia di costruire una famiglia solida con la sua attuale compagna sembrerebbero motivi convincenti per questa possibile svolta.

Una coppia forte e affiatata nonostante le difficoltà

Un articolo di Dagospia.it sottolinea come, nonostante la recente brutta esperienza legata alla diffusione di un video privato rubato da hacker – episodio che ha visto coinvolti De Martino e Caroline – la coppia appaia più unita e serena che mai.

Le immagini mostrano Caroline radiosa e i due che si scambiano sorrisi e gesti di tenerezza all’uscita dallo studio medico, segno di una complicità che resiste anche alle avversità.

Questa difficile vicenda, che ha compromesso la loro privacy e che è oggetto di indagini in corso, sembra aver rafforzato il legame tra i due, confermando un rapporto stabile e profondo.

Il conduttore di Affari Tuoi innamorato e proiettato verso il futuro

Secondo fonti vicine a Stefano De Martino, riportate dal settimanale Oggi, l’ex ballerino e volto televisivo sarebbe completamente preso da Caroline Tronelli. Gli amici più stretti confermano che De Martino è davvero innamorato e che nutre il desiderio di costruire con lei una nuova famiglia, dopo la conclusione definitiva del rapporto con Belen Rodriguez nel 2023.

Stefano, nato a Torre Annunziata nel 1989, ha visto la sua carriera televisiva decollare proprio negli ultimi mesi grazie al successo di Affari Tuoi su Rai 1, dove ha superato in ascolti anche il suo predecessore Amadeus. Il programma, inizialmente previsto per concludersi a maggio, è stato prolungato fino a giugno 2025 proprio per gli ottimi risultati di pubblico.