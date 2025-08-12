Come è ormai noto, ll’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg entrerà a far parte del cast di Un posto al sole, la celebre soap opera di Rai 3 ambientata nella città partenopea. La partecipazione della star internazionale, anticipata durante la presentazione dei palinsesti Rai, si concretizzerà con un arco narrativo di circa venti puntate, che verranno girate a Napoli a partire da novembre 2025 e trasmesse da febbraio 2026. Un evento che promette di portare una ventata di novità e internazionalità alla longeva produzione televisiva.

Un posto al sole, trasmessa da Rai 3 dal 1996, è una soap opera italiana ambientata nel quartiere di Posillipo a Napoli, all’interno del condominio Palazzo Palladini.

Whoopi Goldberg a Un posto al sole: dettagli sulle riprese e la messa in onda

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’account ufficiale di Cinguetterai su X, le riprese con Whoopi Goldberg avranno luogo negli studi Rai di Napoli e si estenderanno per circa un mese, da novembre a dicembre 2025. La sua presenza sarà costante per almeno venti episodi, in linea con la cadenza quotidiana che da sempre contraddistingue la soap. L’esordio sul piccolo schermo è atteso per febbraio 2026, con una storyline che si preannuncia ricca di suspense e romanticismo.

L’attrice americana, celebre per ruoli iconici come quelli in Ghost e Sister Act, ha espresso in un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa dei palinsesti Rai il suo entusiasmo e la sua ironia: «Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ce l’abbiamo fatta. Ci vediamo in tv». Parole che hanno immediatamente infiammato i social, alimentando l’attesa tra i numerosi fan di Un posto al sole.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha confermato che la presenza di Whoopi Goldberg sarà al centro di una trama innovativa e di grande rilievo per la prossima stagione della soap. Il personaggio interpretato dalla star sarà coinvolto in una narrazione che mescola mistero e amore, intrecciandosi con uno dei protagonisti storici della serie. Al momento, il nome del suo personaggio resta top secret, ma le speculazioni online sono già numerose.

Questa scelta rientra in una strategia più ampia della Rai per internazionalizzare le proprie fiction, attrarre nuovi spettatori e arricchire il palinsesto con volti di calibro mondiale. Non solo Whoopi Goldberg, infatti: è già stato annunciato anche l’ingaggio di Kevin Spacey per un’altra produzione Rai, segno di un deciso investimento verso produzioni di respiro globale.

Caryn Elaine Johnson, in arte Whoopi Goldberg, è una delle poche celebrità ad aver ottenuto l’EGOT, ovvero i quattro prestigiosi premi americani per l’intrattenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. La sua carriera è costellata di successi memorabili, come l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Ghost (1990) e due Golden Globe, oltre a numerosi altri riconoscimenti internazionali.

Nata a New York nel 1955, la Goldberg ha iniziato la sua carriera sul palcoscenico teatrale e ha raggiunto la notorietà grazie a una versatilità che le ha permesso di spaziare dal dramma alla commedia, senza dimenticare il suo impegno sociale e culturale. Negli ultimi anni, oltre alla carriera cinematografica e televisiva, ha lavorato come conduttrice e produttrice televisiva, consolidando la sua figura come una vera icona dello spettacolo.

La sua partecipazione a Un posto al sole rappresenta un evento di grande rilievo per la fiction italiana, capace di attrarre pubblico internazionale e di celebrare i trent’anni della soap ambientata a Napoli, la prima soap opera italiana e la più longeva della televisione nazionale.