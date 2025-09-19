Silvia Toffanin sotto accusa dopo l’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice probabilmente non si sarebbe mai aspettata una simile critica, ma invece è accaduto. Subito dopo l’appuntamento con il programma di approfondimento del weekend di Canale Cinque, è intervenuto proprio lui che si è scagliato contro la conduttrice.

Un attacco insolito, quello alla Toffanin, che generalmente è sempre stata lontana dalle critiche, essendo una persona comunque lontana dal mondo del gossip, senza social e molto riservata. Eppure c’è a chi non è piaciuto quanto sarebbe accaduto nel corso di una puntata di Verissimo.

Silvia Toffanin sotto accusa dopo la puntata di Verissimo, la polemica

A intervenire subito dopo l’ultima puntata di Verisismo – quella in cui Silvia Toffanin ha intervista Raoul Bova, che ha deciso di rompere il silenzio dopo quanto accaduto proprio nel salotto televisivo di Canale Cinque – è stato Fabrizio Corona. Ricordiamo che è stato l’ex re dei paparazzi a pubblicare i messaggi audio che l’attore avrebbe inviato alla presunta amante, scatenando un vero scandalo e facendo scattare le denunce da parte di Bova.

Ma Corona questa volta ha voluto attaccare Silvia Toffanin e l’intervista che è stata fatta all’attore. L’ex re dei paparazzi è intervenuto al termine della puntata in cui Bova è stato ospite, accusando prima di tutto l’attore che – a detta sua – avrebbe parlato di tutto tranne del fatto che “un bravissimo uomo come te tradisce la moglie tutti i giorni, con ragazzine di vent’anni”. Ribadendo poi che avrebbe tutte le prove di quanto dice.

Poi l’ex re dei paparazzi è passato ad attaccare il programma Verissimo e Silvia Toffanin: “(…) Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto (…)“. Poi Corona ha spiegato come loro non avrebbero fatto alcuna violazione, spiegando come in realtà avrebbero solo raccontato come una delle coppie che appariva come perfetta, sarebbe stata solo “una presa in giro”.

In seguito Corona ha spiegato come l’audio incriminato, lo avrebbero ricevuto da una persona coinvolta. Poi ha concluso il suo lungo commento, diffuso sui social, con un messaggio diretto a Raoul Bova: “(…) Noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto, quello che sei è quello che rimarrai dopo questa intervista e per tutta la vita: il nulla“. Ora bisognerà capire se Mediaset e Verissimo decideranno di rispondere all’ex re dei paparazzi o se preferiranno la via del silenzio. Lo stesso Bova, fino a questo momento, aveva lasciato parlare il suo legale sulla questione, preferendo non iniziare un botta e risposta con Fabrizio Corona.