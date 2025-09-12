Tragico incidente stradale nella prima mattinata di venerdì nelle vie di Bologna, dove un inseguimento ad alta velocità con la Polizia si è concluso con uno schianto mortale.

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo che l’auto su cui viaggiava, risultata rubata, si è schiantata contro un palo della luce e altre vetture parcheggiate.

Dinamica dell’inseguimento e schianto fatale

L’incidente si è verificato intorno alle 5:00 all’incrocio tra la strada principale e via dei Lamponi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due ragazzi a bordo del veicolo – entrambi di origine albanese – non si sono fermati a un controllo della volante. L’auto, già segnalata come rubata, era ferma al semaforo rosso quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo. Appena il semaforo è diventato verde, il conducente ha accelerato bruscamente dando il via a un inseguimento ad alta velocità.

Durante la fuga, i poliziotti hanno perso di vista il veicolo a causa della velocità sostenuta. Proseguendo lungo il percorso, la volante ha poi individuato l’auto incidentata contro un palo della luce e diverse auto parcheggiate. Da accertamenti successivi è emerso che gli agenti non sono mai entrati fisicamente in contatto con il veicolo inseguito né hanno assistito direttamente al momento dello schianto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. Il conducente, un 19enne con alcuni precedenti, è rimasto ferito lievemente, senza riportare lesioni gravi come inizialmente temuto. Il passeggero, invece, un giovane di 18 anni anch’egli con precedenti per furto e resistenza, è deceduto sul colpo. Le autorità stanno continuando gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della dinamica e le responsabilità.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle conseguenze degli inseguimenti ad alta velocità nelle aree urbane, sottolineando la delicatezza degli interventi della Polizia in situazioni di emergenza.