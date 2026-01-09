Una tragica scoperta ha scosso la quiete della frazione Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove una coppia di coniugi è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione.

Le autorità locali, in particolare i Carabinieri, stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le cause del decesso, con l’ipotesi principale incentrata sulle esalazioni di monossido di carbonio, un gas inodore e invisibile che rappresenta una grave minaccia per la salute.

La scoperta della coppia deceduta nella casa di Campagna

I due coniugi, di 61 e 62 anni, entrambi di nazionalità tedesca, erano proprietari di una seconda abitazione nel Bresciano, dove si ritiravano per trascorrere periodi di vacanza. Pur vivendo stabilmente in Germania, la mancanza di contatti con amici e familiari ha fatto scattare l’allarme, portando alla tragica scoperta dei corpi all’interno dell’immobile.

I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, che, secondo le prime analisi, risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento. La presenza di esalazioni di monossido di carbonio rappresenta l’ipotesi più accreditata per spiegare la morte della coppia, una circostanza purtroppo non rara durante i mesi invernali, quando gli impianti di riscaldamento sono maggiormente utilizzati.

Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti i Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione e avviato le verifiche tecniche necessarie per comprendere la dinamica dell’evento. Le autorità stanno focalizzando le loro attenzioni soprattutto sul funzionamento degli impianti di riscaldamento, sospettando un possibile malfunzionamento che potrebbe aver provocato la dispersione del monossido di carbonio negli ambienti chiusi.

Il monossido di carbonio, essendo un gas insidioso per la sua natura invisibile e inodore, può accumularsi rapidamente in spazi chiusi senza adeguata aerazione, mettendo a rischio la vita di chi vi soggiorna. Proprio per questo motivo, le indagini tecniche mirano a verificare se vi siano state anomalie sugli apparecchi di riscaldamento o su eventuali stufe a combustione, elementi che potrebbero aver causato una fuga letale del gas.