La Torre dei Conti ha subìto un crollo improvviso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Ci sarebbero delle persone intrappolate.

La struttura medievale si trova a Roma, in largo Corrado Ricci, presso via dei Fori Imperiali nel rione Monti, sull’area di un antico tempio dedicato alla dea Tellus. Non ci sono per il momento notizie certe sull’accaduto, ma seguono aggiornamenti.

Il video del crollo

Alcuni testimoni, che hanno assistito al crollo avvenuto questo mattina 3 novembre, hanno dichiarato: “Purtroppo c’è stato un crollo improvviso. Abbiamo visto prima una parte che è cascata giù e, dopo altri dieci minuti, c’è stato anche un crollo interno. Fortunatamente è uscita una persona ma dicono che ci sono altre quattro persone al suo interno”.

Le immagini e del salvataggio

Sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute per transennare la zona. Gli agenti hanno intanto garantito la messa in sicurezza della zona: il traffico pedonale e veicolare è stato interdetto al fine di agevolare l’intervento da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi di emergenza.