Un nuovo colpo di scena nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Il materiale inedito apparso durante una diretta online sarebbero un elemento importante per gli investigatori che cercano di accertare cosa sia successo nel 2007 e chi ha ucciso davvero Chiara Poggi.

A distanza di così tanti anni il delitto di Garlasco, nel pavese, è stato riaperto. C’è un nuovo indagato Andrea Sempio finito al centro delle nuove indagini e che respinge ogni accusa. La domanda adesso che l’indagato dovrà spiegare agli inquirenti è cosa ci faceva il girono del delitto della Poggi davanti alla sua villetta? Perché con lui c’erano anche le gemelle Cappa? Domande ancora senza una risposta certa.

Le nuove foto di Sempio davanti casa di Chiara Poggi

Il materiale fotografico è stato diffuso dalla youtuber Francesca Bugamelli, il canale si chiama Bugalalla Crime. Nelle foto si vede Sempio, capelli lunghi con l’aria stravolta al volante di un auto nella quale c’era anche il padre, poco distante dalla villetta di Chiara Poggi, in via Pascoli, nel giorno del delitto. Ma non è tutto con lui ci sono anche le gemelle Cappa. Perché quel giorno erano li? E’ una delle domande sulle quali gli investigatori vogliono vederci chiaro.

Il punto sulle indagini

Anche per questo motivo gli inquirenti di Pavia titolari dell’inchiesta sul delitto di Garlasco hanno convocato la persona che ha scattato nel 2007 quelle foto. Sempio durante gli interrogatori con i carabinieri aveva ammesso di essere passato una prima volta con la sua auto e di aver notato le ambulanze e si sarebbe detto preoccupato dalla situazione. Poco più tardi incuriosito sarebbe ripassato e avrebbe notato anche la presenza dei carabinieri e mezzi di soccorso. Avrebbe anche spiegato di essere sceso dall’auto per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Una giornalista gli aveva riferito che una giovane ragazza era stata trovata morta nella sua abitazione. L’indagato ammise di non aver associato che Chiara Poggi viveva in quella via. Sempio provato da quanto aveva visto disse di essere tornato con il padre nella zona del delitto della Poggi e di aver appreso solo in un secondo momento che la vittima dell’omicidio era Chiara.