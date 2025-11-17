L’addio ad Alice ed Ellen Kessler, 89 anni, lo annunciano i media tedeschi. Sono morte nella loro casa di Gruenwald, vicino Monaco di Baviera. Sempre i media della Germania spiegano che le sorelle hanno scelto di morire insieme. Avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, pratica ammessa dal governo di Berlino. La polizia sarebbe stata avvisata solo dopo il loro decesso.

Perché hanno scelto il suicidio assistito

Wega Wetzel la portavoce della più grande organizzazione tedesca per i diritti civili a cui si erano rivolte le Kessler ha confermato che un medico e un avvocato dell’associazione si sono recati presso l’abitazione delle gemelle per assisterle nel loro suicidio, così come previsto dalla legge tedesca. Quando gli agenti sono arrivati hanno solo potuto constatare il decesso.

Gemelle Kessler simbolo della tv in bianco e nero

Erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. insieme, per tutta la vita. Il pensiero che una fosse lontana dall’altra le destabilizzava. Emblematico il pensiero espresso nel giorno del loro 88esimo compleanno, avevano annunciato: “Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti qualcosa prima è molto difficile da sopportare” avevano spiegato.

Le ultime volontà delle Kessler

Da tempo le gemelle Kessler avevano programmato tutto e scelto anche la data del fine vita. Hanno anche manifestato la ferma volontà di essere sepolte insieme, in un’unica urna. Una questione di famiglia per restare tutti insieme: accanto alle ceneri della madre Elsa ed il cane Yellow. Alice ed Ellen non si erano mai volute sposare, vivevano in due case comunicanti tra loro. Tra le ultime volontà espresse da tempo anche quella di donare il loro patrimonio a Medici Senza Frontiere.

Il motivo lo hanno raccontato bene le due showgirl: “Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto loro, premio “Nobel per la Pace” perché sono seri e rischiano la vita per gli altri”. La fotografia del loro legame nella foto pubblicata dal quotidiano tedesco Bild: “Inseparabili nella vita, unite per sempre nella morte” cosi appaiono nell’ultimo omaggio.