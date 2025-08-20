Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 15 anni a Loreggia, in provincia di Padova.

Il ragazzo è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada in bicicletta, vicino alla pista ciclabile Ostiglia, in un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Incidente mortale a Loreggia: vittima un ragazzo di 15 anni

L’episodio è avvenuto nei pressi della ciclabile Ostiglia, dove il giovane Martin Pattaro, residente a Trebaseleghe e studente a Castelfranco Veneto (Treviso), stava attraversando la strada. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era appena uscito dalla pista ciclabile per immettersi sulle strisce pedonali quando un’auto, sopraggiunta improvvisamente dalla tangenziale, lo ha travolto con violenza. L’urto è stato così forte che il giovane è deceduto sul colpo. Nonostante l’immediato intervento del Servizio di Emergenza Urgenza Medica (SUEM 118) e dell’elisoccorso, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Le condizioni del ragazzo erano infatti incompatibili con la vita già al momento dell’arrivo dei soccorritori sul luogo dell’incidente. Il conducente dell’auto, un uomo di 32 anni residente a Piombino Dese, è rimasto profondamente scosso dall’accaduto. Dopo l’impatto, si è fermato immediatamente e ha dichiarato di non aver potuto evitare lo scontro: «Ho sentito un forte botto – ha spiegato – Non ho avuto modo di frenare o deviare». L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti clinici necessari per valutare il suo stato psicofisico al momento dell’incidente, come da prassi in questi casi.

Le autorità locali, con la Polizia Locale del Camposampierese, stanno conducendo i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando anche la visibilità e la segnaletica nel tratto stradale interessato. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione nella zona, con la strada temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le indagini da parte delle forze dell’ordine.

La chiusura ha interessato un tratto significativo della tangenziale e delle vie adiacenti, causando rallentamenti e deviazioni del traffico. Il caso riapre il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree urbane e lungo le piste ciclabili, specialmente per i giovani ciclisti e pedoni. La necessità di interventi migliorativi per garantire una maggiore tutela degli utenti vulnerabili della strada è sempre più urgente, considerato il crescente numero di incidenti mortali che coinvolgono minorenni.