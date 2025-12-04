Una tragedia ha scosso la comunità parmigiana: un bimbo di circa un anno è deceduto improvvisamente durante il riposo pomeridiano in un asilo nido della città.

L’episodio ha suscitato profondo dolore e sgomento, con le autorità e la cittadinanza in attesa di chiarimenti sulle cause che hanno portato al tragico evento.

Il dramma nell’asilo nido di Parma

Secondo le prime informazioni raccolte, il piccolo ha subito un arresto cardiocircolatorio durante il sonno pomeridiano. Immediati sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale presente, che ha prontamente allertato i soccorsi. Il bimbo è stato trasportato con urgenza all’ospedale più vicino, dove purtroppo è stato dichiarato il decesso. Al momento, le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste per la tutela dei minori.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita: «Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole». Il primo cittadino ha voluto manifestare la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale non solo alla famiglia del bimbo, travolta da un dolore immenso, ma anche agli operatori dell’asilo e alle altre famiglie che frequentano la struttura, sottolineando l’importanza di un sostegno collettivo in momenti così drammatici.

La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza negli asili nido, un tema di grande sensibilità per la comunità locale e nazionale. Negli ultimi anni, le strutture per la prima infanzia sono state oggetto di nuove normative e controlli più stringenti, ma episodi come questo evidenziano l’importanza di un costante monitoraggio e di protocolli d’emergenza efficaci.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per acquisire testimonianze e documenti che possano fare luce sulle cause dell’arresto cardiaco e sulle condizioni di vigilanza durante il riposo del bambino.