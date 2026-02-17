In un contesto di estrema delicatezza, l’ospedale Monaldi di Napoli si prepara a un consulto cruciale per valutare le condizioni di un neonato di due mesi, affetto da gravi complicanze dopo un trapianto di cuore che si è rivelato danneggiato.

La decisione riguardante la possibilità di un secondo impianto sarà presa da un panel di esperti provenienti da tutta Italia, chiamati a partecipare a una valutazione congiunta.

Domani il consunto con gli esperti da tutta Italia

Il Polo di cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Monaldi, ha istituito un Heart Team composto da specialisti di rilievo nazionale, con esperienza consolidata nel trapianto pediatrico. Questo gruppo di lavoro si riunirà mercoledì 18 febbraio per esaminare nuovamente il caso del piccolo paziente, che attualmente si trova in condizioni critiche e resta inserito nella lista dei trapiantandi.

La consultazione multidisciplinare rappresenta un approccio fondamentale per prendere una decisione ponderata e condivisa, considerando i molteplici aspetti clinici e rischi associati. La madre del bambino, Patrizia, mantiene una ferma speranza: “Non mollo, non perdo la speranza”.

Le notizie provenienti dal Bambino Gesù di Roma, coinvolto come consulente esterno, sono state tuttavia preoccupanti. Secondo il centro pediatrico capitolino, a causa delle gravi complicanze insorte dopo quasi due mesi di supporto con macchinari per la respirazione e la circolazione extracorporea, il bambino non sarebbe idoneo a un secondo trapianto. Le patologie che condizionano negativamente il quadro clinico comprendono un’emorragia cerebrale, un’infezione persistente e insufficienze multiple a carico di reni, polmoni e fegato.

Questi fattori, insieme alle terapie immunosoppressive necessarie per prevenire il rigetto, aumentano sensibilmente il rischio di mortalità legato a un nuovo intervento. Parallelamente, senza un cuore funzionante, la prognosi rimane estremamente riservata, poiché queste complicanze tendono a peggiorare nel tempo, condizionando gravemente le possibilità di recupero.

Nel frattempo, si protrae l’inchiesta della Procura di Napoli, coordinata dall’aggiunto Antonio Ricci e dal pm Giuseppe Tittaferrante. Sei operatori sanitari del Monaldi, tra medici e paramedici, sono attualmente iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di lesioni colpose. L’indagine si concentra sugli eventi del 23 dicembre 2025, quando l’équipe dell’ospedale si recò a Bolzano per il prelievo del cuore destinato al piccolo paziente.

Secondo quanto denunciato dalla famiglia, l’organo sarebbe stato compromesso durante il trasporto, poiché al posto del tradizionale ghiaccio umido sarebbe stato utilizzato del ghiaccio secco, causando un “bruciamento” del tessuto cardiaco. Inoltre, si contesta che prima dell’intervento non siano stati rilevati i danni subiti dal cuore, circostanza che avrebbe compromesso l’esito dell’operazione fin dall’inizio.