Un grave episodio di vandalismo ha scosso la comunità di Carnago, piccolo comune in provincia di Varese, durante la notte tra il 19 e il 20 dicembre.

Un gruppo di adolescenti ha preso di mira il presepe allestito nella piazza centrale, compiendo atti di distruzione e poi vantandosene pubblicamente sui social network. La notizia ha suscitato indignazione e una ferma presa di posizione da parte dell’amministrazione locale.

Vandalizzano il presepe e posto le foto sui social

Il gesto vandalico ha avuto come primo atto l’introduzione di una bottiglia di gin nella mangiatoia del presepe, proseguendo con il danneggiamento di alcune statue raffiguranti i personaggi della Natività. Successivamente, i responsabili hanno condiviso sui social una foto di gruppo che li ritraeva con bottiglie di liquore in mano e il dito medio alzato, atteggiamento sprezzante che ha ulteriormente alimentato la rabbia della comunità.

La fotografia è stata rapidamente diffusa tramite la pagina Facebook della lista civica Vivere Carnago e Rovate, accompagnata da un appello pubblico per individuare i responsabili. Nel post, i sette ragazzi sono stati definiti come «ignoranti», termine che la sindaca Barbara Carabelli ha poi spiegato nel dettaglio.

La prima cittadina di Carnago ha commentato con durezza l’accaduto: «Ignoranti, nel senso che ignorano completamente le regole del vivere civile e il rispetto per la comunità». La sindaca ha sottolineato come l’atto vandalico sminuisca l’impegno di numerosi volontari che hanno lavorato con dedizione per realizzare un simbolo di condivisione e festa per tutta la collettività.

Barbara Carabelli ha inoltre evidenziato che il vantarsi sui social ha facilitato l’identificazione dei responsabili, invitando chiunque riconosca i ragazzi nelle immagini a contattare la Polizia Locale, che è già attivamente impegnata nelle indagini. «Chiedo a tutta la comunità di fare fronte comune per proteggere i nostri valori e i nostri beni comuni», ha aggiunto, esprimendo infine una speranza nei confronti dei genitori dei giovani coinvolti, affinché si facciano carico della situazione.

Non è la prima volta che Carnago è vittima di atti di vandalismo durante il periodo natalizio. Già l’8 dicembre scorso, in vista dell’accensione dell’albero di Natale, erano stati tagliati i fili della corrente, impedendo l’illuminazione. Questi episodi hanno spinto l’amministrazione a rafforzare le misure di sorveglianza e a coinvolgere maggiormente la cittadinanza nella tutela degli spazi pubblici.