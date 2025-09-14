Settembre, mese di transizione tra l’estate e l’autunno, è tradizionalmente associato alla vendemmia, al ritorno alla routine lavorativa e scolastica, e alla fine delle vacanze. Nonostante il clima possa ancora regalare giornate di sole, l’atmosfera cambia, diventando più riflessiva e malinconica.

È proprio questo periodo che ispira numerosi autori, come dimostrano alcuni romanzi che hanno scelto Settembre come tema o titolo, evocando storie che accompagnano il lettore in questa fase di passaggio.

Cinque romanzi che raccontano Settembre

Tra le proposte letterarie dedicate a questo mese, cinque titoli spiccano per la loro capacità di esplorare emozioni, ricordi e cambiamenti, offrendo letture intense e profonde.

“Due settimane in settembre” di R. C. Sheriff

Sheriff è celebre per la sua abilità nel ritrarre la vita quotidiana con una sensibilità unica. In questo romanzo, costruisce il ritratto di una famiglia inglese durante le due settimane di vacanza estiva trascorse in una località balneare, Bognor. La famiglia Stevens, ormai con tre figli adulti, ritorna ogni anno alla pensione Vistamare, luogo che per loro rappresenta stabilità e routine. Tuttavia, dietro questa apparente serenità, si cela un’ansia latente, una compulsione al controllo e il desiderio di rivivere lo stesso identico momento, come se il tempo potesse fermarsi. Il racconto diventa così una riflessione sulla natura umana, sul desiderio di immobilità e sulla difficoltà di accettare il cambiamento.

“Quasi settembre” di Lea Cuccaroni

In questo romanzo, il tempo è un concetto fluido e sorprendente. La protagonista, Ludovica, è bloccata in aeroporto a causa di un temporale, costretta a confrontarsi con un’attesa forzata. Per ingannare il tempo, rivede la sua serie televisiva preferita, ma quando il telefono si scarica, la ricerca di una presa elettrica la conduce in un bar quasi chiuso, dove inizia a raccontare alla barista gli ultimi due anni della sua vita. Cuccaroni esplora con delicatezza l’idea che la vita possa concentrarsi in istanti decisivi, quei momenti di scelta in cui tutte le possibilità sembrano convivere. Il romanzo invita a riflettere sull’essenza del tempo e sulle scelte che definiscono il nostro essere.

“L’ultima settimana di settembre” di Lorenzo Licalzi

Un viaggio che cambia la vita è al centro di questo racconto. Pietro Rinaldi, ottantenne scorbutico e solitario, vive con un cinismo che lo porta a disprezzare il mondo esterno e a preferire la compagnia dei libri. Tutto cambia quando il nipote quindicenne Diego arriva a trovarlo e lo coinvolge in un’avventura da Genova a Roma a bordo di una Citroën DS Pallas decapottabile, accompagnati dal gigantesco cane Sid. Il confronto tra due generazioni così diverse diventa un’occasione di riscoperta della bellezza della vita, della capacità di sorprendersi e di rinnovarsi, anche quando si crede di aver già visto tutto.

Il mese di settembre diventa anche lo scenario per storie avvincenti e misteriose, che si dipanano tra indagini e drammi umani.

“Una notte buia di settembre. Un caso complicato per il commissario Festa” di Valerio Manna

Il commissario Festa si trova ad affrontare un caso intricato con la morte di Angelo Donati, chitarrista di una band un tempo in vetta alle classifiche. L’omicidio, apparentemente un strangolamento, si complica quando emergono collegamenti con il mondo della droga e della musica. Festa sospetta che la vittima conoscesse il suo assassino, rendendo l’indagine un percorso tortuoso tra inganni e segreti. La narrazione si svolge in un’atmosfera densa, dove la realtà è più complessa di quanto sembri.

“Dodici rose a Settembre” di Maurizio De Giovanni

Gelsomina Settembre, assistente sociale in un quartiere popolare di Napoli, è al centro di questa storia che intreccia giustizia, vendetta e sentimenti. Il romanzo si snoda intorno ai casi difficili che Gelsomina affronta quotidianamente, accompagnata da personaggi vividi come Domenico Gammardella, Rudy Trapanese e il magistrato De Carolis. Quando dal passato di Mina, amica di Gelsomina, emerge un vendicatore che invia dodici rose rosse, la tensione cresce e l’indagine prende una piega oscura. De Giovanni dipinge un quadro realistico e coinvolgente della società e delle sue contraddizioni.