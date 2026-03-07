L’8 marzo viene spesso associato a mimose, eventi e celebrazioni simboliche, ma la Festa della Donna nasce da una storia molto più complessa. È legata a battaglie sociali, diritti civili e cambiamenti culturali che hanno attraversato oltre un secolo di storia. Dietro questa data ci sono movimenti politici, rivendicazioni sul lavoro e una trasformazione lenta del ruolo delle donne nella società.

Non è solo una ricorrenza simbolica ma anche un momento che richiama una storia di diritti conquistati nel tempo e i dati contemporanei mostrano che il tema resta ancora molto attuale.

Le origini storiche della giornata internazionale delle donne

La storia dell’8 marzo non nasce da un singolo evento ma da una serie di movimenti che si svilupparono tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. In quegli anni in diversi paesi europei e negli Stati Uniti le lavoratrici iniziarono a organizzarsi per chiedere migliori condizioni di lavoro, salari più equi e diritti politici.

Secondo studi storici citati dalle Nazioni Unite, una delle prime giornate dedicate ai diritti delle donne fu organizzata negli Stati Uniti nel 1909 dal Partito Socialista Americano. Poco dopo il movimento si diffuse in Europa grazie alle iniziative promosse da attiviste e organizzazioni femminili che chiedevano il diritto di voto e maggiore partecipazione politica.

Nel 1910 durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste di Copenaghen, la politica e attivista tedesca Clara Zetkin propose l’istituzione di una giornata internazionale dedicata alle rivendicazioni femminili. L’idea trovò rapidamente consenso e negli anni successivi diversi paesi iniziarono a celebrare giornate dedicate ai diritti delle donne.

La data dell’8 marzo si consolidò progressivamente nel corso del Novecento e nel 1977 fu ufficialmente riconosciuta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale per i diritti delle donne e la pace internazionale.

I diritti conquistati nel corso del Novecento

Nel corso del ventesimo secolo molti paesi hanno introdotto riforme che hanno trasformato il ruolo delle donne nella società. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è stato l’accesso al voto, che in Europa è arrivato progressivamente tra la prima e la seconda metà del Novecento.

In Italia il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto nel 1946, quando le cittadine parteciparono per la prima volta a una consultazione nazionale in occasione del referendum istituzionale. Quel momento segnò una svolta storica nella partecipazione politica femminile.

Negli stessi decenni si sono sviluppate riforme legate al lavoro, all’istruzione e alla tutela della maternità. Secondo analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’accesso delle donne al mercato del lavoro è cresciuto costantemente nel corso del Novecento, anche se con forti differenze tra regioni del mondo.

La condizione femminile oggi secondo i dati

Nonostante i progressi storici, le ricerche mostrano che esistono ancora differenze significative tra uomini e donne in diversi ambiti della vita sociale ed economica. Secondo rapporti pubblicati da UN Women e dalla Banca Mondiale, in molti paesi il divario salariale tra uomini e donne resta una realtà concreta.

Dati dell’European Institute for Gender Equality indicano che nell’Unione Europea il gender pay gap, cioè la differenza media tra le retribuzioni maschili e femminili, rimane intorno al 12-13%. Questo valore varia tra i diversi paesi ma mostra come il tema della parità economica continui a essere discusso anche nelle economie più sviluppate.

Un altro aspetto spesso citato negli studi riguarda la rappresentanza politica. Secondo analisi delle Nazioni Unite, la presenza femminile nei parlamenti nazionali è cresciuta negli ultimi decenni ma resta inferiore alla metà dei seggi nella maggior parte dei paesi.

Allo stesso tempo le ricerche mostrano cambiamenti significativi nella partecipazione femminile all’istruzione superiore e alle professioni qualificate. In molti paesi europei e nordamericani le donne rappresentano oggi una percentuale elevata degli studenti universitari, con una presenza crescente anche nei settori scientifici e professionali.

Una ricorrenza che continua a cambiare significato

Nel corso degli anni la Festa della Donna ha assunto significati diversi a seconda del contesto culturale e sociale. In alcuni paesi resta fortemente legata alla memoria storica dei movimenti per i diritti civili, mentre in altri è diventata anche un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Le ricerche accademiche e i rapporti delle organizzazioni internazionali mostrano che il tema dell’uguaglianza di genere continua a essere studiato in ambiti diversi che vanno dall’economia alla salute, dall’istruzione alla partecipazione politica. I dati raccolti negli ultimi decenni indicano trasformazioni profonde ma anche dinamiche ancora in evoluzione.