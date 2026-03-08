Fino a pochi anni fa cambiare lavoro dopo i quarant’anni veniva spesso visto come un rischio. Oggi invece sta diventando una scelta sempre più frequente. In diversi paesi europei e anche in Italia cresce il numero di persone che decidono di rimettersi in gioco professionalmente in una fase della vita che un tempo veniva considerata di stabilità lavorativa.

Il fenomeno non riguarda solo i più giovani; molti lavoratori con esperienza stanno ripensando il proprio percorso professionale e diversi studi economici indicano che questa tendenza è destinata a crescere.

Un cambiamento osservato nei dati sul lavoro

Le statistiche sul mercato del lavoro mostrano una trasformazione progressiva nelle carriere professionali. Secondo analisi pubblicate dall’OECD – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la durata media di un singolo impiego nel corso della vita lavorativa si è ridotta rispetto al passato. Questo significa che le persone tendono a cambiare azienda o ruolo più volte durante la propria carriera.

Dati citati anche dall’Eurostat indicano che in molti paesi europei cresce la mobilità lavorativa tra i 35 e i 50 anni. Non si tratta sempre di dimissioni volontarie, ma sempre più spesso di scelte legate alla ricerca di condizioni di lavoro diverse, maggiore flessibilità o opportunità professionali più coerenti con le competenze maturate.

Secondo ricerche dell’International Labour Organization (ILO), il cambiamento tecnologico e l’evoluzione dei settori produttivi stanno modificando la struttura stessa delle professioni. Alcuni lavori scompaiono o si trasformano, mentre nuove competenze diventano sempre più richieste nel mercato.

Il ruolo della formazione continua

Uno degli elementi che emerge con maggiore forza negli studi sul lavoro riguarda l’importanza della formazione continua. La crescita di nuove tecnologie e la trasformazione digitale stanno rendendo necessario aggiornare le competenze anche in età adulta.

Secondo rapporti pubblicati dalla Commissione Europea, sempre più lavoratori partecipano a programmi di aggiornamento professionale, corsi di formazione e percorsi di riqualificazione. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei settori legati alla tecnologia, ai servizi digitali e alla gestione dei dati.

Le ricerche indicano che la formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa non riguarda soltanto l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, ma anche la possibilità per lavoratori più esperti di cambiare ruolo o settore.

In molti casi la riqualificazione professionale consente di passare da attività tradizionali a occupazioni che richiedono competenze diverse, spesso legate alla gestione delle informazioni, alla comunicazione o alla tecnologia.

Il cambiamento delle aspettative professionali

Accanto ai fattori economici e tecnologici, gli studi sociologici osservano anche un cambiamento nelle aspettative personali legate al lavoro. Ricerche pubblicate dalla Harvard Business School e dal World Economic Forum indicano che sempre più lavoratori attribuiscono importanza a elementi come equilibrio tra vita privata e lavoro, possibilità di crescita professionale e qualità dell’ambiente lavorativo.

Questi aspetti stanno influenzando le scelte di carriera anche in età adulta. Molti professionisti con esperienza decidono di cambiare percorso quando percepiscono che il proprio lavoro non offre più prospettive di sviluppo o condizioni compatibili con il proprio stile di vita.

Secondo analisi del World Economic Forum, la trasformazione del lavoro nei prossimi anni continuerà a essere influenzata da fattori come digitalizzazione, automazione e nuove modalità organizzative. Questi cambiamenti stanno rendendo le carriere professionali meno lineari rispetto al passato.

Una carriera sempre meno lineare

Gli studi economici mostrano che la carriera professionale nel mondo contemporaneo tende a essere sempre meno prevedibile. Piuttosto che seguire un percorso unico all’interno della stessa azienda, molti lavoratori attraversano fasi diverse che includono cambi di settore, aggiornamento delle competenze e nuove opportunità professionali.

Secondo l’OECD e diversi istituti di ricerca sul lavoro, questa evoluzione riflette un mercato sempre più dinamico in cui competenze, tecnologia e organizzazione delle imprese continuano a trasformarsi. In questo contesto cambiare lavoro anche dopo i quarant’anni non rappresenta più un evento raro ma una possibilità sempre più presente nelle traiettorie professionali.