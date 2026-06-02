La ricerca riguarda sia figure operative sia ruoli di responsabilità e, aspetto tutt’altro che secondario, lascia spazio anche a chi è agli inizi o ha poca esperienza nella grande distribuzione. Per chi cerca un impiego nel commercio al dettaglio è una notizia concreta: parliamo di una catena già presente sul territorio, con offerte più chiare e leggibili di tanti annunci generici che si trovano online.

Addetti vendita, scaffalisti e store manager: ecco dove si cerca personale

Le posizioni aperte riguardano soprattutto addetti vendita, scaffalisti, direttori di negozio, store manager e vice store manager. In pratica, si cercano persone da impiegare in cassa, tra gli scaffali, nel riordino degli spazi e nell’assistenza ai clienti. Per i ruoli più alti, invece, servono capacità di gestione del team, attenzione agli obiettivi commerciali e una buona tenuta dell’organizzazione quotidiana del punto vendita. Le sedi coinvolte sono sparse in diverse zone del Paese: in Emilia-Romagna c’è Bologna; nel Lazio ci sono Roma, Anzio e Viterbo; in Liguria Cairo Montenotte e Savona; in Lombardia Busnago, Curno, Osnago e Pero. Le ricerche riguardano anche Osimo nelle Marche, Ceva e Romagnano Sesia in Piemonte, Oristano in Sardegna, poi Cecina, Follonica, Sansepolcro e Siena tra Toscana e aree vicine, oltre a una presenza particolarmente ampia in Umbria con Bastia Umbra, Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio e Ponte Felcino. C’è infine una selezione aperta anche per Balerna, in Svizzera. Il quadro è chiaro: Risparmio Casa sta cercando personale in modo diffuso, non una manciata di profili isolati.

Requisiti, contratti e domanda online: cosa serve per candidarsi

Per candidarsi, Risparmio Casa chiede in genere diploma o laurea, buone capacità relazionali e disponibilità a lavorare su turni, compresi weekend e festivi, come spesso accade nel commercio. Per i ruoli operativi vengono presi in considerazione anche candidati senza esperienza, mentre per le posizioni gestionali contano di più la capacità di coordinare il personale, lavorare sotto pressione e conoscere bene la vita di negozio. I contratti possono essere a tempo determinato, con possibilità di proroga e di successiva stabilizzazione; in alcuni casi sono previsti anche tirocini pensati per un inserimento più strutturato. La candidatura va inviata attraverso il sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”, dove sono pubblicate le offerte aggiornate e il modulo da compilare online. Il passaggio è semplice, ma in queste selezioni fanno spesso la differenza la disponibilità immediata, la flessibilità sugli orari e la scelta della sede giusta: perché, più di ogni slogan, conta la città per cui ci si candida.