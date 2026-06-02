Tra Centocelle e Collatino, però, questa volta i carabinieri sono arrivati prima che i colpi andassero fino in fondo. Due interventi distinti, due uomini fermati, e uno spaccato molto chiaro di una microcriminalità urbana che si muove in fretta, coglie l’attimo e per chi la subisce lascia danni subito concreti.

Via Papiria, furto su un Suv e secondo colpo tentato dopo il finestrino rotto

Il primo episodio risale alla sera del 30 maggio, attorno alle 19, in via Papiria. I militari hanno sorpreso un 31enne, originario di Palestrina e residente a Genazzano, subito dopo un furto all’interno di un Suv parcheggiato. Ma non era finita lì. Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva già puntato una seconda vettura e ne aveva infranto il finestrino nel tentativo di portare via altro. I carabinieri lo hanno bloccato praticamente sul momento, prima che riuscisse ad allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Ed è questo il punto, per chi vive in zona o lascia l’auto in strada: non si parla di bande che entrano in azione soltanto di notte o in angoli isolati, ma di colpi che possono partire anche a un’ora qualsiasi, in mezzo alla città che va avanti come sempre.

Al Roma Collatina smonta due ruote da un’auto e le nasconde nella sua vettura

Poche ore dopo, nel parcheggio esterno del centro commerciale Roma Collatina, in via Giorgio Perlasca, i carabinieri hanno fermato un 38enne, originario di Napoli ma residente a Roma. Aveva appena smontato e rubato due ruote dal lato destro di un’auto in sosta e stava nascondendo gli pneumatici dentro la propria macchina, che per di più era dello stesso modello. Anche in questo caso il recupero è stato immediato. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Quello che resta, oltre ai due arresti, è un dato ormai evidente: il furto sull’auto non riguarda più soltanto stereo o oggetti lasciati nell’abitacolo. Nel mirino finiscono anche pezzi facili da rivendere, e spesso per gli automobilisti il danno pesa ancora prima del valore di quello che sparisce.