Nuova opportunità di lavoro a Roma per chi sogna un impiego stabile nella pubblica amministrazione. L’ASL Roma 3 ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 131 Assistenti Amministrativi a tempo pieno e indeterminato da destinare a diverse aziende sanitarie e ospedaliere della Capitale.

Si tratta di una delle selezioni più interessanti dell’anno per chi desidera entrare nel settore pubblico e costruire una carriera all’interno della sanità. Il bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026, come riportato nella sintesi ufficiale dei concorsi pubblicata dalla Regione Lazio.

Chi può partecipare al concorso

Il concorso riguarda il profilo di Assistente Amministrativo, una figura che opera negli uffici delle strutture sanitarie occupandosi di attività amministrative, organizzative e documentali.

Uno degli aspetti che rende particolarmente interessante questa selezione è che tra i requisiti richiesti figura il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici.

Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e le eventuali cause di esclusione, è possibile consultare la sezione Bandi di concorso dell’ASL Roma 3.

Come si svolgerà la selezione

La procedura concorsuale prevede una serie di prove finalizzate a verificare la preparazione dei candidati e la loro idoneità al ruolo.

Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, sono previste una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Durante il percorso di selezione saranno inoltre accertate le competenze informatiche e la conoscenza di una lingua straniera.

Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria che consentirà alle aziende coinvolte di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

Dove saranno assegnati i posti

Le assunzioni riguarderanno alcune delle principali strutture sanitarie della Capitale.

La procedura è gestita dall’ASL Roma 3 in qualità di azienda capofila e coinvolge l’ASL Roma 1, l’ASL Roma 2, l’ASL Roma 3, ARES 118, il Policlinico Umberto I, il Policlinico Tor Vergata, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

La quota maggiore dei posti è destinata all’ASL Roma 2 con 50 assunzioni previste, seguita dall’ASL Roma 1 con 32 posti e dall’ASL Roma 3 con 28 posti. Gli altri incarichi saranno distribuiti tra le restanti strutture coinvolte nella procedura.

Come e quando fare domanda

Al momento della pubblicazione di questo articolo la procedura di candidatura non risulta ancora attiva.

L’ASL Roma 3 ha pubblicato gli atti relativi al concorso, ma i candidati dovranno attendere l’apertura ufficiale delle iscrizioni per poter presentare la domanda.

Quando sarà disponibile, la candidatura dovrà essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma Concorsi Smart dell’ASL Roma 3.

È importante sapere che la scadenza non decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Secondo quanto indicato negli atti ufficiali, le domande potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per questo motivo è consigliabile monitorare costantemente sia la sezione Amministrazione Trasparente dell’ASL Roma 3 sia la Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami.

Sarà infatti la pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale a far partire ufficialmente i termini per l’invio delle candidature.

Perché è un concorso da seguire con attenzione

Negli ultimi anni sono diventati sempre meno frequenti i concorsi pubblici aperti ai diplomati che prevedono un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato.

Per questo motivo il concorso ASL Roma 3 rappresenta una delle opportunità occupazionali più interessanti del 2026 per chi desidera lavorare nella sanità pubblica romana. Il consiglio è quello di seguire fin da subito i canali ufficiali e iniziare a prepararsi alle prove previste dal bando, così da arrivare pronti all’apertura delle candidature.