L’autunno in Italia si conferma un periodo ideale per scoprire eventi culturali, gastronomici e sportivi di grande richiamo, approfittando di temperature ancora miti e città meno affollate rispetto al periodo natalizio.

Questo weekend, dall’8 al 9 novembre, offre un ricco calendario di appuntamenti imperdibili che spaziano dalla tradizione dolciaria alle novità motoristiche, dalla musica jazz agli eventi sportivi di altissimo livello.

Gli eventi imperdibili in Italia di questo weekend

Nel cuore di Cremona, dal 8 al 16 novembre 2025, torna la celebre Festa del Torrone, un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori attratti dal dolce simbolo della città. L’intero centro storico si anima con maxi costruzioni realizzate interamente in torrone, suggestive rievocazioni storiche e uno spettacolo finale che conclude la manifestazione con un grande evento.

Partecipare a questa festa significa non solo degustare il torrone nelle sue versioni tradizionali ma anche sperimentare abbinamenti innovativi che esaltano la qualità di questo prodotto artigianale, noto e apprezzato a livello mondiale. Contestualmente, la visita a Cremona permette di ammirare monumenti come il Torrazzo, la torre campanaria simbolo della città, e il rinomato Museo del Violino, che celebra la storica tradizione liutaria locale.

A Fiera Milano Rho, dal 6 al 9 novembre 2025, si svolge la nuova edizione di EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), evento di riferimento per gli appassionati di moto, scooter, e-bike e tecnologie legate alla mobilità sostenibile. L’edizione 2025 si preannuncia ricca di anteprime mondiali, prove su strada e spettacoli all’aperto, con un’attenzione particolare alle innovazioni nel campo della mobilità elettrica e ibrida.

Per gli interessati è consigliabile pianificare la visita con anticipo, acquistando i biglietti online e prenotando un alloggio ben collegato con i mezzi pubblici. La fiera merita almeno due mezze giornate: una dedicata all’esplorazione dei padiglioni espositivi e l’altra agli eventi e alle prove esterne, dove è possibile testare direttamente le nuove moto e partecipare a show spettacolari.

Prosegue fino al 23 novembre 2025 il prestigioso Roma Jazz Festival, uno degli appuntamenti più longevi e autorevoli nel panorama musicale italiano. Concerti, workshop e performance si susseguono in location di rilievo come l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e il club Monk.

La 49esima edizione è dedicata al tema della spiritualità, in concomitanza con il Giubileo, e rende omaggio al leggendario musicista John Coltrane. Tra gli artisti di spicco che si esibiranno ci sono nomi internazionali come Makaya McCraven, il David Murray Quartet e Cecile McLorin Salvant, con un programma che fonde jazz, elettronica e world music, offrendo un’esperienza musicale ricca di contaminazioni e innovazione.

Nel centro storico di Palermo, da 7 al 10 novembre 2025, torna il Sherbeth Festival, evento di riferimento per gli amanti del gelato artigianale. In Piazza Verdi prende vita il “villaggio del gelato”, dove decine di gelatieri provenienti da tutto il mondo presentano gusti classici e innovativi, con un particolare focus sulle materie prime di qualità, le filiere sostenibili e le tecniche di mantecazione più avanzate.

Oltre alle degustazioni, il festival propone talk e incontri con chef e gelatieri di fama internazionale, offrendo un’occasione unica per approfondire la cultura del gelato. La posizione centrale permette inoltre di visitare le pasticcerie storiche di Palermo e assaporare i dolci tipici siciliani, arricchendo così l’esperienza gastronomica.

Dal 9 al 16 novembre 2025, Torino ospita le Nitto ATP Finals, uno degli eventi più prestigiosi del circuito tennistico mondiale. L’Inalpi Arena accoglie i migliori 8 singolaristi e le 8 coppie di doppio della stagione, che si sfidano in una formula a gironi seguita da semifinali e finali.

Tra i protagonisti attesi spiccano campioni come Carlos Alcaraz, il talento italiano Jannik Sinner e i favoriti Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Casper Ruud. La finale singolare e doppia è in programma per il pomeriggio di domenica 16 novembre, promettendo un’atmosfera carica di tensione e spettacolo per gli appassionati di tennis e sport in generale.