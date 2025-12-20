L’ultimo fine settimana prima di Natale si presenta ricco di appuntamenti imperdibili in tutta Italia, dove mercatini, mostre e sagre animano le città e le località montane.

Tra atmosfere festose e tradizioni locali, grandi e piccini potranno vivere l’emozione della vigilia con eventi pensati per ogni gusto e interesse. Scopriamo le iniziative più rilevanti dal 21 al 22 dicembre.

Cosa fare questo weekend: gli eventi imperdibili

Il Trentino Alto Adige continua a essere una delle mete più ambite durante il periodo natalizio, grazie ai suoi celebri mercatini di Natale, ormai aperti da quasi un mese e arricchiti da eventi unici. Sabato 21 dicembre, a San Candido (Bolzano), si svolge il suggestivo mercato sotterraneo, visitabile dalle 9 alle 18, dove artigianato e prodotti tipici si fondono in un’atmosfera magica. Sempre sabato, a Ortisei, è organizzata un’escursione invernale all’Alpe di Siusi, ideale per gli amanti della natura e delle ciaspolate. Tra le novità più apprezzate, spicca l’opportunità di sciare all’alba sul Mutegg, un’esperienza esclusiva che sta riscuotendo grande successo tra gli appassionati di sport invernali.

In Lombardia l’offerta natalizia è particolarmente variegata. A Milano rimangono aperte fino al 7 gennaio le piste di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, e sotto l’Arco della Pace, vicino a Parco Sempione, dove l’allestimento curato da Veralab attira ogni anno migliaia di visitatori. La città di Como conferma il successo della Città dei Balocchi, evento che trasforma il centro storico con spettacoli di luci e proiezioni fino al 6 gennaio. Le facciate di Porta Torre, piazza San Fedele e il Teatro Sociale si animano con giochi luminosi, mentre in piazza Perretta si tiene il tradizionale mercatino di Natale.

Per chi preferisce la montagna, la Valtellina offre attrazioni natalizie di spicco: a Livigno i mercatini proseguiranno fino alla Vigilia di Natale, mentre ad Aprica quelli in piazza delle Sei Contrade resteranno aperti fino all’Epifania, il 6 gennaio, garantendo un’atmosfera festiva prolungata.

Il Piemonte si prepara per gli ultimi giorni di festa con numerosi mercatini e villaggi natalizi. Ad Asti si conclude il weekend del 21-22 dicembre con l’ultima edizione del Magico Paese di Natale di Govone e quella del Mercatino di Natale di Asti. Anche a Biella si chiude l’evento Natale InCantato 2024, mentre a Torino domenica 22 dicembre è in programma il Balon di Natale, versione natalizia del noto mercato Gran Balon, imperdibile per chi cerca regali originali.

In Toscana, Pisa ospita nel weekend spettacoli di sbandieratori, musica e performance dal vivo all’interno del programma Pisa città del Natale. Un evento di grande rilievo è la riapertura del Corridoio Vasariano a Firenze, che dopo 8 anni torna a collegare Palazzo Pitti con la Galleria degli Uffizi, offrendo una nuova esperienza culturale ai visitatori nel cuore della città. Per gli amanti della musica, domenica 22 dicembre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina si terrà Jazzy Xmas, un concerto jazz con melodie natalizie interpretate da artisti di rilievo come Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani.

Anche nel Lazio l’atmosfera natalizia è palpabile, soprattutto a Roma dove nella storica Galleria Alberto Sordi, dal 21 al 24 dicembre, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli direttamente i regali acquistati nella Galleria. Nel quartiere Testaccio, gli ultimi giorni del Green Market Festival si colorano di spirito natalizio, con artigiani e proposte sostenibili per regali dell’ultimo minuto, sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Sabato 21 dicembre prende il via inoltre il Roma Gospel Festival, evento parte del cartellone del Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che si conferma il più grande festival gospel d’Europa, ospitando artisti provenienti dagli Stati Uniti e creando un’atmosfera unica per celebrare le festività con la musica.