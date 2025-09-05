L’arrivo dell’autunno porta con sé non solo il cambio di stagione, ma anche un cielo ricco di transiti planetari che favoriscono crescita personale e nuove opportunità. In questo contesto astrologico, alcuni segni zodiacali beneficeranno in modo particolare dell’influsso positivo delle stelle. Giove in Cancro, con la sua aura protettiva e leggera, e Saturno in Pesci, che infonde stabilità e senso di responsabilità, giocano un ruolo chiave nel portare equilibrio e forza. Dal 22 settembre, l’ingresso di Marte in Scorpione infiamma passione e determinazione, segnando un momento di grande energia per chi sa coglierla. Scopriamo la classifica aggiornata dei cinque segni più fortunati di questo mese.

I segni più favoriti dalle stelle a settembre 2025

Bilancia

Il mese di settembre si apre con un’energia vivace per la Bilancia, grazie a Marte che fino al 22 le regala coraggio e vitalità. Nonostante la presenza di Giove non sia del tutto favorevole, la Bilancia si distingue per la capacità di affrontare imprevisti trasformandoli in occasioni. Dal 18, l’arrivo di Mercurio stimola la mente, rendendola brillante e persuasiva. L’ingresso del Sole nel segno con l’equinozio d’autunno porta nuova luce e forza interiore, facendo risplendere la Bilancia al centro dell’attenzione sociale. Le relazioni amicali diventano fondamentali e in amore torna la leggerezza e il desiderio di giocare, mentre la naturale eleganza apre porte inaspettate. Qualche tensione sul lavoro può emergere, ma la Bilancia sa sempre ristabilire l’armonia.

Cancro

Giove nel segno dona al Cancro una protezione quasi amicale, mentre Saturno in Pesci rafforza maturità e sicurezza emotiva. La prima parte del mese vede una lieve stanchezza influenzata da Marte, ma dal 22 settembre con Marte in Scorpione il Cancro recupera slancio e grinta. Sul piano professionale arrivano conferme attese da tempo, e nei rapporti personali si manifesta una maggiore forza e disponibilità a proteggere chi si ama. L’amore si fa più intenso e dolce, scaldando il cuore di momenti memorabili. La famiglia sarà un ambito importante, anche se a tratti impegnativo. Il mese si conclude con un Cancro più coraggioso, fiducioso e consapevole di essere sulla strada giusta.

Leone

Venere nel Leone fino al 19 settembre amplifica il fascino del segno, rendendo ogni gesto un’emanazione di luce e magnetismo. Le emozioni si fanno intense e travolgenti, mentre i pianeti in Bilancia portano leggerezza e nuove conoscenze sorprendenti. Dal 22, l’ingresso di Marte in Scorpione può generare una lieve irrequietezza o calo energetico, ma Giove supporta il Leone nel tirar fuori le risorse nascoste quando serve. Nel lavoro emergono occasioni di crescita che premiano la creatività e l’impegno, mentre in amore il Leone risulta irresistibile, capace di accendere o riaccendere passioni sopite. Chi tenta di frenare la sua ascesa sarà facilmente superato, confermando il Leone come protagonista indiscusso del mese.

Toro

Mercurio in aspetto favorevole conferisce al Toro lucidità mentale e acutezza, permettendo una pianificazione attenta e precisa. Dal 19 settembre, l’arrivo di Venere in Vergine rende l’amore più dolce e concreto, fatto di piccoli gesti che scaldano più di mille parole. In famiglia, il Toro mantiene la calma necessaria per affrontare con serenità gli imprevisti quotidiani. Giove in Cancro aggiunge una nota di leggerezza che facilita l’affrontare le situazioni con spirito positivo. Sul lavoro, buoni riscontri e nuove opportunità consolidano la posizione del segno. Le relazioni personali nate su basi sincere si rafforzano, mentre interiormente il Toro si sente in pace, non disposto a compromessi inutili. Settembre si presenta come un mese da vivere con serenità e sorriso.

Scorpione al vertice della fortuna di settembre

Al primo posto della classifica dei segni più fortunati di settembre si posiziona meritatamente lo Scorpione. Il passaggio di Giove in Cancro apre nuove strade fortunatamente illuminate, mentre Saturno retrogrado in Pesci fornisce la saggezza necessaria per tradurre i desideri in risultati concreti. L’ingresso di Marte nel segno dal 22 settembre rende lo Scorpione praticamente inarrestabile, dotato di passione, forza e coraggio come armi vincenti.

Venere in Leone può generare qualche tensione in coppia, ma lo Scorpione sa trasformare ogni contrasto in un’occasione per rafforzare il legame. I momenti d’amore sono intensi e profondi; i single possono incontrare qualcuno capace di accendere la scintilla. Sul fronte professionale, la determinazione porta a ottenere senza compromessi ciò che si desidera. L’energia è al massimo, e lo Scorpione si sente più forte e carico che mai.

L’attenzione verso i movimenti planetari come Giove, Marte e Saturno e la loro influenza nei segni zodiacali rappresenta un classico riferimento per chi cerca di orientarsi tra le energie di settembre 2025. La combinazione di questi transiti crea un panorama dinamico in cui alcune personalità risplendono con particolare intensità, pronte a cogliere le occasioni offerte dal cielo.