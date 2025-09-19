L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre offre un quadro interessante soprattutto per tre segni zodiacali. Questa settimana promette momenti di riflessione, opportunità di crescita e qualche sfida da affrontare con cautela, in particolare nei rapporti personali e nel lavoro.

Entriamo allora nel dettaglio delle previsioni astrologiche che si concretizzeranno a partire da lunedì.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre

Per la Bilancia, sotto l’influsso marcato di Marte, il periodo richiede prudenza, specialmente per i single reduci da esperienze sentimentali deludenti. Nonostante ciò, le nuove conoscenze e amicizie nate in questi giorni potrebbero rivelarsi di grande interesse, con affinità particolarmente solide con i segni di Gemelli, Acquario e Leone. Nelle coppie, eventuali dissidi si risolvono se il sentimento è profondo, mentre le tensioni più forti derivano da questioni finanziarie o professionali che coinvolgono uno dei partner. Il lavoro, influenzato da Giove, spinge a risolvere questioni legali o contrattuali con possibili cambiamenti significativi, come la conclusione o l’avvio di collaborazioni e modifiche nel percorso professionale. È fondamentale prendere decisioni ben meditate. Voto: 8

Il Sagittario si trova a dover gestire un umore non dei migliori, influenzato da complicazioni sentimentali risalenti a luglio, ora in fase di chiarimento. I single potrebbero aver incontrato una persona speciale ma rimangono incerti, mentre le coppie di lunga data hanno attraversato momenti di freddezza soprattutto nell’intimità; tuttavia, la situazione è destinata a migliorare grazie a influenze astrali positive che riaccendono la passione, nonostante le numerose distrazioni esterne. Sul lavoro, non è il momento di decisioni drastiche, anche se un confronto acceso con un superiore è previsto e si rischia di non trovare sostegno. È consigliabile essere prudenti nelle collaborazioni. Voto: 7

Il Capricorno, soprattutto se single e reduce da delusioni, sarà spinto da Marte a lottare per ciò che desidera, ma deve evitare di imbattersi in persone già impegnate o emotivamente distanti. Mercoledì e giovedì saranno giorni ideali per riflettere sul futuro delle proprie relazioni. Per le coppie, le tensioni del mese scorso si attenuano, portando maggiore armonia. Chi ha dedicato molto tempo alla carriera potrà finalmente ricucire i rapporti affettivi tra giovedì e venerdì. Sul fronte professionale, i cambiamenti avviati durante l’estate iniziano a dare frutti concreti: mantenere un atteggiamento proattivo e fiducioso sarà premiato da riconoscimenti o avanzamenti significativi. Voto: 9

I Pesci godranno di un’influenza lunare particolarmente favorevole domenica, che porterà passione e opportunità di avvicinamento a una persona di interesse. Tuttavia, chi è rimasto solo deve ancora fare i conti con qualche tensione o delusione passata, preferendo prendersi tempo. Nelle coppie, si prevedono momenti di lieve insoddisfazione, mentre l’opposizione di Mercurio invita a una revisione attenta delle spese per evitare problemi finanziari. Sul lavoro, sono attese conferme importanti, soprattutto per chi lavora in proprio: i prossimi giorni potranno portare vantaggi, ma è necessario gestire la stanchezza accumulata. Voto: 9