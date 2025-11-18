L’oroscopo della settimana per i nati sotto un determinato segno si presenta come un percorso ricco di contrasti, in cui le influenze planetarie offrono spunti di crescita personale ma invitano anche alla cautela e all’equilibrio.

La situazione astrologica attuale vede il ruolo centrale di Nettuno, simbolo di ispirazione e sogni, e di Plutone, che spinge a confrontarsi con aspetti più profondi e talvolta scomodi della realtà. Vediamo come queste energie si riflettono nei diversi ambiti della vita.

Amore e relazioni sotto l’influsso di Venere e Urano

In ambito sentimentale, l’energia di Venere avvolge i Pesci con un calore avvolgente, ideale per coltivare relazioni che possono sbocciare con la delicatezza di un giglio in primavera. Tuttavia, l’influenza di Urano introduce elementi di imprevedibilità, portando a possibili incomprensioni improvvise e tensioni. Le giornate attorno al 18 novembre risultano particolarmente favorevoli per l’amore, mentre giovedì e venerdì richiedono attenzione e pazienza per superare eventuali difficoltà comunicative. Chi è single potrebbe scoprire che un’amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo, ma sarà fondamentale valutare con cura se vale la pena accendere una nuova fiamma.

Sul fronte della salute, Saturno invita i Pesci a rallentare e a prestare ascolto ai segnali del corpo, che potrebbero indicare affaticamento. Ignorare piccoli malesseri potrebbe complicare la situazione, perciò è consigliabile dedicare tempo al riposo e alla rigenerazione. L’arte e la musica rappresentano ottimi strumenti per il benessere dell’anima e per trovare un equilibrio tra attività e momenti di quiete. Dal giovedì al sabato, però, è preferibile evitare eccessi, mentre la domenica porta un recupero importante.

Il pianeta Mercurio alimenta la creatività e la voglia di innovazione, rendendo questo un periodo ottimale per proporre nuove idee o avviare progetti a cui i Pesci tengono particolarmente. Tuttavia, la posizione di Marte in opposizione suggerisce prudenza nelle relazioni professionali: è meglio evitare scontri e conflitti con colleghi o superiori, puntando sulla diplomazia e sull’astuzia per superare eventuali tensioni. Nei prossimi giorni, specialmente verso la fine della settimana, potrebbero emergere richieste o situazioni complicate da parte di clienti o superiori, che richiederanno pazienza e buon senso. A breve termine, si prospettano opportunità legate a questioni di casa, leggi e favori da parte di persone influenti, con possibilità concrete di vincere sfide professionali.

L’oroscopo settimanale per i Pesci invita a un equilibrio delicato tra apertura al cambiamento e radicamento. Le stelle offrono occasioni di crescita personale e professionale, ma richiedono anche una gestione attenta delle emozioni e delle relazioni. La capacità di navigare tra luci e ombre sarà il vero banco di prova nei prossimi giorni, con la promessa di un recupero energetico e emotivo verso la fine della settimana.

In questa fase, i nati sotto il segno dei Pesci potranno contare sull’energia di Venere e Mercurio per stimolare affetti e creatività, mentre Saturno e Marte consigliano prudenza e ascolto di sé. Nettuno e Plutone continuano a essere fari che illuminano il cammino interiore, spingendo a una trasformazione autentica e consapevole.