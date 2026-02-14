Venezia, Roma, Dolomiti e Lago di Garda: le città italiane e le destinazioni montane più amate si preparano a celebrare San Valentino 2026 con un ricco ventaglio di eventi, esperienze culturali e momenti romantici pensati per rendere indimenticabile la giornata dedicata agli innamorati.

San Valentino: gli eventi più importanti nelle città italiane

San Valentino a Venezia: tra il Carnevale e il Ballo Tiepolo

Nella suggestiva cornice della Serenissima, il 14 febbraio 2026 prende vita un connubio perfetto tra la magia del Carnevale e la celebrazione dell’amore. Venezia si trasforma in un palcoscenico di eleganza e romanticismo, dove le maschere tradizionali si fondono con il fascino unico dei canali e delle calli illuminate dal tramonto. Tra le esperienze più emblematiche, un giro in gondola al crepuscolo permette di immergersi in un’atmosfera sospesa, cullati dal dolce sciabordio dell’acqua e avvolti dal silenzio della laguna. La visita alle isole della laguna, come Burano con le sue case dai colori pastello e Murano, rinomata per l’arte del vetro soffiato, arricchisce ulteriormente il percorso romantico.

Elemento di punta delle celebrazioni è il prestigioso Ballo Tiepolo 2026, che si svolge nei Saloni del Ridotto di Palazzo Dandolo. Questa serata unica unisce una cena raffinata, musica lirica e costumi d’epoca, culminando in un gran ballo dedicato agli innamorati, che rende omaggio alla tradizione veneziana del Carnevale con un tocco di passione e stile.

Roma: un San Valentino tra storia, musica e teatro

La Capitale offre un ventaglio di proposte per chi desidera vivere un San Valentino fuori dal comune, immerso nell’arte e nella cultura. Il 14 febbraio 2026, un tour romantico a bordo di una Fiat Topolino consente di scoprire scorci iconici di Roma, dal Colosseo a Piazza Navona, passando per vicoli e piazze illuminate con una luce calda e suggestiva. Nel pomeriggio, il Concerto di San Valentino “Gli Amanti” propone un programma musicale dal vivo dalle 18:00 alle 20:00, pensato per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature con un’atmosfera intima e coinvolgente.

La scena teatrale romana si anima con una ricca offerta di spettacoli e musical tra il 14 e il 15 febbraio, che si tengono in luoghi prestigiosi come il Teatro Olimpico e il Teatro India. Questi appuntamenti culturali rappresentano un’opportunità imperdibile per concludere la giornata con un’esperienza artistica di grande impatto emotivo.

Dolomiti e Alto Adige: San Valentino tra paesaggi incantati e momenti esclusivi

Le Dolomiti Bellunesi, con la loro maestosa bellezza naturale, offrono un contesto ideale per una celebrazione romantica all’insegna della natura e del buon gusto. A Cortina d’Ampezzo, il Rifugio Averau ospita la Settimana dell’Amore dal 9 al 14 febbraio 2026, con un menù speciale e abbinamenti enologici di alto livello da gustare sulla terrazza panoramica affacciata sul Civetta e sulla Marmolada. La serata clou è la Cena di San Valentino, che prevede la suggestiva salita in seggiovia illuminata alle 5 Torri, seguita da un aperitivo e una cena romantica, per poi concludersi con una discesa in motoslitta, un’esperienza unica e avvolgente.

In Alto Adige, Bolzano propone la passeggiata guidata “San Valentino in città: amore ad ogni passo”, un itinerario tra piazze, portici e palazzi storici arricchito da racconti d’amore e un aperitivo panoramico finale. Tra le attività più suggestive si segnalano il giro in slitta al Lago di Dobbiaco e l’esperienza al Planetarium Alto Adige, che permette di viaggiare tra stelle e galassie per un San Valentino davvero speciale.

Lago di Garda in Love 2026: un weekend di eventi e installazioni romantiche

Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Lago di Garda si trasforma in un palcoscenico diffuso di manifestazioni dedicate all’amore. Diverse località si animano con installazioni scenografiche, eventi musicali e opportunità di svago pensate per le coppie. Tra le attrazioni più fotografate ci sono i “Selfie in Love”, grandi cuori panoramici installati a Sirmione, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Soave e Montagnana, ideali per catturare ricordi romantici.

A Torri del Benaco, la terrazza del Castello Scaligero diventa un punto privilegiato per ammirare il tramonto e scattare foto suggestive. A Garda, nella tensostruttura di Piazza del Municipio, la musica dal vivo accompagna una serie di iniziative tra cui il cooking show dello chef Andrea Cesaro, dedicato al Radicchio di Verona I.G.P., e un’attività di cake painting per coppie. Il 15 febbraio a Lazise si tiene “Un bacio lungo un minuto”, un evento spettacolare con una cascata di coriandoli a forma di cuore. A Soave, invece, il 14 febbraio è previsto un tour in carrozza alla scoperta del borgo, un’occasione per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Inoltre, mercatini tematici e momenti conviviali arricchiscono il programma, garantendo un San Valentino dinamico e ricco di emozioni in una delle zone più affascinanti del Nord Italia.