In vista dei regali di Natale con cui intende sorprendere i propri clienti, Lidl, per tutto il mese di novembre, promuoverà una serie di iniziative che permetteranno ai consumatori di riempire il carrello della spesa con prodotti di ogni tipo senza spendere cifre esorbitanti.

Fare la spesa sta diventando sempre più difficile per i prezzi in continuo aumento al punto che molte persone non hanno più un supermercato di fiducia preferendo fare acquisti nei negozi che offrono i prezzi più bassi. Tra i discount più famosi, frequentati e apprezzati c’è sicuramente Lidl dove, ogni settimana, è possibile trovare sconti sia su prodotti alimentari che su prodotti per l’igiene della casa e personale.

Novembre, in particolare, è pronto a diventare il mese delle grandi occasioni con tantissime offerte tra le quali poter scegliere.

Le offerte di novembre di Lidl da cogliere al volo

Per il mese di novembre, la grande catena di supermercati Lidl presente su tutto il territorio italiano con tanti punti vendita, ha deciso di abbassare i prezzi di alcuni prodotti. Sono diversi i prodotti tra cui poter scegliere e tra quelli più interessanti spiccano i biscotti ripieni con confettura di mele, perfetti per la colazione, ma anche per un dolce spuntino o una gradevole merenda. Una confezione da 350 grammi è in vendita fino al 30 novembre a 1,59 euro invece di 1,85 euro.

Prezzo ribassato anche per il sugo pronto alle vongole o alle cozze, perfetto per un risotto ma anche per gli spaghetti. Una confezione da 350 grammi costa 2,39 euro al posto di 2,79 euro.

Per un antipasto gustoso e saporito, invece, è possibile acquistare i filetti di alici al prezzemolo a 2,19 euro a confezione. Nel banco surgelati, invece, sono in super offerta i cubetti di zucca a 1,39 a confezione.

Sempre più gente cerca alimenti vegetali e, per tutto il mese di novembre, Lidl propone cotolette o nuggets vegetali a 1,95 euro a confezione. Per gli amanti delle bevande bio, in tutti i punti vendita trovate la bevanda al cocco e riso che costa 1,35 euro a bottiglia.

Lidl, poi, pensa anche all’igiene personale con il sapone liquido per le mani alle mandorle e miele che è in vendita a 1,29 euro e con la crema corpo idratante che costa 1,49 euro.

Tante offerte e tanti motivi, dunque, per fare la spesa da Lidl dove è possibile trovare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Come accade per tutte le promozioni, naturalmente, anche le super offerte di novembre restano valide fino ad esaurimento scorte.