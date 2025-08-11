Oggigiorno avere un conto corrente è indispensabile, soprattutto per chi lavora. Dato che il denaro deve essere tracciabile, gli stipendi vengono erogati sui conti dei lavoratori. I conti tradizionali, in linea generale, prevedono una serie di costi fissi, cui bisogna assolvere.

Tuttavia, hanno dei vantaggi, oltre al semplice accredito dello stipendio. È infatti possibile inviare e ricevere bonifici, prelevare, versare, e molte altre funzioni che consentono di monitorare le proprie finanze.

Per chi non vuole sopperire ai costi fissi imposti dai conti tradizionali, la soluzione c’è, ed è quella di aprire un conto online, gratuito. In questo modo, si potranno eseguire una serie di operazioni, senza, però, andare incontro al pagamento di spese fisse.

Se stai cercando una soluzione pratica che ti consenta di risparmiare, dai uno sguardo a questi conti gratuiti online.

Agosto 2025: conti online gratuiti da tenere in considerazione

Tra i conti online gratuiti più consigliati c’è Hype, che ha IBAN italiano e non ci sono spese per canone. È dotato di una funzione radar in grado di esaminare le spese e il 10% di cashback se si fanno acquisti online.

È possibile eseguire bonifici gratis, tramite mail o cellulare. Se si vogliono richiedere prestiti o mutui, non è il conto che fa per voi. Altro conto molto interessante online è il Buddy UniCredit, che consiste in una carta di debito gratis Mastercard.

Si possono personalizzare limiti spesa e geolocalizzazione, e ha un’ottima autenticazione per acquisti sul web. Da non sottovalutare, soprattutto per cryto e trading, il conto Revolut, dotato anche di carte usa e getta per effettuare acquisti online, ed è possibile usarlo anche per pagare con Apple o Google Pay.

Se desiderate aprire un conto deposito con interessi online c’è Tinaba, con Roboadvisor, raccolte fondi e gift card in euro oppure crypto. Per chi ha più di 30 anni è consigliato il SelfyConto Mediolanum, che consente di ottenere il 4% annuo lordo su cifre vincolate a 6 mesi, senza perdere gli interessi maturati, anche se si dovesse decidere per lo svincolo anticipati.

Si tratta di un conto che è possibile aprire con lo SPID, e vivere un’esperienza bancaria davvero smart, dove non vi sono spese occulte.

È importante rammentare, tuttavia, che i conti online gratuiti possono avere dei limiti su operazioni gratuite, restrizioni su somme prelevabili o da trasferire. In sostanza, se si cercano operazioni più complesse da gestire online, ci sono una serie di limitazioni di cui tener conto.