Un nuovo mistero incombe su Beautiful e, in Italia, sarà svelato prossimamente, Dagli Stati Uniti, però, arriva finalmente lo spoiler che tutti stavano aspettando svelando chi si il padre di Luna. Se inizialmente si pensava che Luna potesse essere figlia di Bill Spencer, nelle ultime settimane sono aumentato le voci secondo cui Luna potrebbe essere la figlia di Finn, il marito di Steffy Forrester.

Se in Italia ci sarà ancora da aspettare, negli Stati Uniti il mistero è già stato svelato e ha dato il via ad una nuova e drammatica dinamica che potrebbe stravolgere non solo la vita di Luna ma anche quella del suo vero padre che scopre, improvvisamente, di essere diventato genitore anni prima a sua insaputa.

Anticipazioni Beautiful: chi è il padre di Luna, spoiler bomba

Finn ha sempre considerato Luna sua cugina ma la verità è un’altra: come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, in realtà, Finn è il padre di Luna. Una scoperta clamorosa che ha sconvolto Finn che, incredulo, non fidandosi delle parole di Poppy, ha deciso di andare fino in fondo. Dopo aver ammesso la notte d’amore vissuta in passato con Poppy, temendo di essere il padre di Luna, ha deciso di sottoporsi al test del dna scoprendo di essere effettivamente il padre della ragazza.

Nonostante Poppy gli avesse sempre giurato che Luna non era sua figlia, si scopre un’altra verità che si abbatte malamente anche su Steffy. Finn, infatti, ha deciso di essere totalmente sincero con la moglie che resta totalmente sconvolta da quello che scopre.

Luna, infatti, ha dimostrato di essere un personaggio molto pericoloso al punto da aver tentato di uccidere Steffy che, ora, dovrà fare i conti con una dura realtà che sconvolgerà per sempre l’equilibrio della sua famiglia. Nonostante lo shock, tuttavia, Steffy decide di non mandare a monte la sua vita restando accanto al marito aiutandolo ad affrontare la nuova situazione.

Finn, tuttavia, dopo aver raccontato la verità a Steffy è deciso a ritrovare anche Luna per dirle di essere suo padre. Il dottore, così, trova la figlia a casa di Bill dove i due si ritrovano faccia a faccia. Luna scoppia a piangere chiedendogli scusa per aver quasi ucciso Steffy. Una scena toccante di fronte alla quale Finn non resiste e, a sua volta, scoppia in lacrime abbracciando Luna e svelandole tutta la verità.

Padre e figlia, così, si ritrovano ma all’insaputa di Steffy che, pur sapendo che il marito è il padre di Luna, non immagina che Finn voglia avere un rapporto con lei. Dopo il dramma di Hope e Brooke, dunque, un altro colpo di scena sta per arrivare.