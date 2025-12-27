Con l’avvicinarsi del 2026, si rinnova l’attenzione sul bonus di 100 euro in busta paga, un aiuto economico destinato a una fascia specifica di lavoratori dipendenti. Dopo le modifiche normative e gli adeguamenti agli indici Istat degli ultimi mesi, è fondamentale aggiornarsi sui requisiti e le soglie reddituali che permettono di beneficiare di questa misura. L’aggiornamento del 2025 conferma la validità del bonus anche per l’anno prossimo, ma con nuovi criteri da rispettare.

Il bonus in busta paga da 100 euro nasce come misura di sostegno per i lavoratori con redditi da lavoro dipendente entro determinate soglie. Per accedere al beneficio nel 2026, il reddito complessivo annuo non deve superare un limite massimo che, aggiornato dall’adeguamento Istat, si attesta attorno ai 28.000 euro. Al contempo, è previsto un reddito minimo per poter percepire l’incentivo, fissato a circa 8.174 euro annui, corrispondente al limite di esclusione dall’obbligo contributivo.

Il bonus è riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro, che lo applica come credito d’imposta in sede di conguaglio fiscale. Non è necessario presentare domanda, a meno che non si tratti di casi particolari come lavoratori con più rapporti di lavoro o situazioni di detrazioni fiscali complesse.

Reddito minimo e massimo: i dati aggiornati per il 2026

Le soglie di reddito per il bonus Renzi (così chiamato in passato per l’introduzione avvenuta nel governo Renzi) sono state oggetto di revisione annuale, seguendo l’indice di inflazione. Per il 2026, il reddito massimo per beneficiare del bonus è stato aggiornato a 28.000 euro, mentre il reddito minimo rimane intorno a 8.174 euro.

Questi limiti sono fondamentali per evitare che il bonus venga erogato a chi percepisce un reddito troppo basso, già escluso da obblighi contributivi, o a chi supera la soglia massima, a cui spetta un diverso trattamento fiscale. Chi supera il reddito massimo non ha diritto al bonus, mentre chi si trova al di sotto del minimo non può riceverlo perché non ha un’imposta sul reddito sufficiente da cui poter detrarre il credito.

Per il 2026, il bonus da 100 euro in busta paga continua a rappresentare un sostegno economico rilevante per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Tuttavia, sono stati introdotti piccoli aggiustamenti normativi che riguardano soprattutto i parametri di accesso e le modalità di calcolo dell’importo spettante. Il bonus resta un credito d’imposta che si applica direttamente in busta paga, evitando così oneri burocratici aggiuntivi per i beneficiari.

Inoltre, è sempre importante ricordare che il bonus non incide sul calcolo di altre prestazioni sociali o fiscali, ma può influenzare la dichiarazione dei redditi qualora emergano situazioni particolari nel corso dell’anno fiscale.

Gli esperti consigliano di monitorare con attenzione i propri documenti di retribuzione e di consultare un consulente fiscale in caso di dubbi o di situazioni lavorative particolari, per evitare errori nell’applicazione del bonus e per massimizzarne i benefici secondo la normativa vigente.