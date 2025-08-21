Con l’inizio imminente dell’anno scolastico 2025/2026, molte famiglie italiane si preparano ad affrontare le spese per l’acquisto dei libri di testo.

Per alleviare questo onere economico, numerose Regioni hanno attivato o stanno per attivare il bonus libri scolastici, un sostegno finanziario rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori. Per la scuola primaria, invece, i testi rimangono gratuiti, con modalità organizzate dai singoli Comuni. Di seguito, una panoramica dettagliata dei bonus scuola 2025, con i requisiti ISEE, le modalità di richiesta e le scadenze aggiornate regione per regione.

Bonus libri scolastici: requisiti e modalità regione per regione

Lazio

Nel Lazio, la gestione dei bandi spetta ai Comuni, seguendo le linee guida regionali. Il bonus è destinato a famiglie con un ISEE fino a 15.493,71 euro e copre un ampio spettro di spese: dai libri scolastici ai dizionari, dalle letture integrative ai sussidi digitali, compresi tablet. Le domande si presentano tramite modulo disponibile sul sito della Regione o sulle piattaforme comunali, come nel caso di Roma. Qui l’importo varia da 170 a 200 euro in base alla classe frequentata, con scadenza per la domanda il 12 settembre 2025.

Campania

La Campania ha previsto un sistema a due fasce di reddito: la fascia 1 include ISEE da 0 a 10.633 euro, la fascia 2 da 10.633,01 a 13.300 euro (quest’ultima con bonus erogato solo se residuano fondi). L’erogazione avviene tramite voucher da utilizzare nelle librerie accreditate. A Napoli, la scadenza per presentare domanda è fissata al 22 settembre 2025.

Veneto

Il Veneto aprirà le domande dall’17 settembre al 17 ottobre 2025 (entro le ore 14). Possono accedere al bonus le famiglie con ISEE fino a 15.748,78 euro, suddiviso in due fasce: fino a 10.632,94 euro si riceveranno 200 euro, mentre per chi ha un ISEE tra 10.632,95 e 15.748,78 euro, il contributo sarà di 150 euro. Le spese ammesse riguardano esclusivamente libri cartacei o digitali, escludendo dizionari, materiale scolastico e dispositivi elettronici. È importante conservare le fatture per almeno cinque anni.

Emilia-Romagna

Le domande sono aperte dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18). Possono partecipare studenti delle scuole medie e superiori nati dal 2001 in poi, senza limiti di età per gli studenti con disabilità. L’ISEE massimo previsto è 15.748,78 euro, con due fasce di reddito. L’importo del bonus sarà definito al termine della raccolta delle domande in base alle risorse disponibili.

Puglia

La Puglia ha aperto la seconda finestra per la presentazione delle domande dall’8 al 19 settembre 2025. Il requisito ISEE è fissato a 12.000 euro, esteso fino a 15.000 euro per famiglie con almeno tre figli. Le modalità di erogazione sono voucher, rimborso o comodato d’uso, con massimali rispettivamente di 299 euro per le scuole medie e 389 euro per le superiori.

Toscana

La seconda finestra è aperta dal 5 settembre al 3 ottobre 2025. Possono accedere gli studenti residenti in Toscana sotto i 24 anni con un ISEE fino a 15.800 euro. La domanda si presenta tramite il portale regionale con SPID o carta d’identità elettronica (CIE). La graduatoria dà priorità alle famiglie con reddito più basso.

Sardegna

Il bando è regionale ma le modalità variano da Comune a Comune. L’ISEE massimo è fissato a 20.000 euro.

Gli importi sono differenziati: fino a 250 euro per il primo anno di scuola media e per il primo e terzo anno delle superiori, fino a 150 euro per gli altri anni. A Cagliari, la scadenza è stata fissata al 19 agosto 2025.

Umbria

Il bonus è riservato a chi ha un ISEE fino a 15.493,71 euro e prevede il rimborso dietro presentazione di scontrini o fatture. La scadenza per la domanda è il 7 ottobre 2025. Dal prossimo anno scolastico si prevede un sistema più semplice, che non richiederà più anticipi da parte delle famiglie.

Calabria

In Calabria, l’ISEE massimo per accedere al bonus è 10.632,94 euro. Le scadenze variano da Comune a Comune: a Reggio Calabria il termine è il 15 settembre 2025, mentre a Catanzaro le domande si possono presentare dall’8 settembre all’11 novembre 2025.

Alcune Regioni hanno già chiuso i loro bandi per il bonus libri:

– Lombardia con scadenza al 22 maggio 2025

– Piemonte, scadenza 27 giugno 2025

– Friuli-Venezia Giulia, scadenza 7 maggio 2025

Altre Regioni non hanno ancora comunicato informazioni ufficiali riguardo ai bonus 2025, tra cui Sicilia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Molise, Liguria, Marche e Valle d’Aosta. Per queste, si consiglia di monitorare costantemente i siti istituzionali regionali e comunali per eventuali aggiornamenti e nuove aperture. Le famiglie interessate sono invitate a verificare attentamente i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, in modo da sfruttare al meglio gli aiuti disponibili per l’acquisto dei materiali scolastici indispensabili per il nuovo anno.