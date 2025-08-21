Un colosso della televisione e un vero e proprio punto di riferimento per coloro che fanno questo lavoro. Con la morte di Baudo se ne va una parte fondamentale del mondo dello spettacolo. Alle spalle aveva una lunghissima carriera nel piccolo schermo, che gli ha permesso di restare nell’immaginario collettivo anche dopo il suo ritiro dalla televisione. Il presentatore è venuto a mancare a Roma, circondato dai suoi affetti, e il 20 agosto si sono tenuti i funerali nella sua terra d’origine, la Sicilia.

In modo del tutto inatteso, tra i tanti personaggi che hanno speso parole commoventi nei confronti del conduttore, c’è stato uno che è invece andato controcorrente.

Il famoso cantante e le parole su Pippo Baudo

Non tutti la pensano allo stesso modo su Baudo. Ad esempio, Pupo ha parlato con estrema sincerità del conduttore appena scomparso. Il cantante di Gelato al cioccolato ha infatti ammesso che Pippo non avrebbe mai creduto in lui. Sono state queste le sue parole pubblicate sia sul suo profilo social che su alcuni giornali. “La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un’infinità di post e commenti” – ha detto lui – “Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall’album dei ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio”.

E ancora: “Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell’apologia: anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana“. Lo stesso ci ha poi tenuto a ringraziarlo per non averlo mai considerato e aiutato. “Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico” – ha continuato – “e soprattutto gli stava antipatico il mio nome d’arte: Pupo“.

L’artista ha inoltre rivelato che il conduttore avrebbe sentenziato già negli anni ’80 la sua fine. “Ci rimasi malissimo ma non mi buttai già” – ha concluso Pupo – “anzi mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere“. Proprio grazie a Baudo, lui è d’altronde riuscito a ritrovare quella tenacia e quella forza di reagire che oggi gli permettono di festeggiare i 50 anni di carriera e di essere sempre Pupo. “Che la terra ti sia lieve, grandissimo uomo e monumentale artista“, ha scritto su Instagram.

Non sono mancati i numerosi commenti scritti dai followers, che non hanno perso l’occasione di esprimere la propria opinione su queste parole. Del resto, Pippo Baudo resta indimenticabile, soprattutto per quello che è stato in grado di fare alla televisione italiana.