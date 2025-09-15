Uno dei desideri più grandi di una persona è senz’altro quello di avere una casa tutta per sé o per la sua famiglia. L’abitazione è il luogo in cui si trascorre la gran parte del tempo, e in cui viviamo quotidianamente, creando ricordi di vita, che resteranno per sempre impressi nella nostra mente. Tuttavia, soprattutto al giorno d’oggi, non tutti possono permettersi di avere una casa di proprietà.

Accendere un mutuo, infatti, richiede molta documentazione e requisiti stringenti, il che rende tutto più complesso. In questo contesto, in molti ricorrono all’affitto, ma anche qui, è necessario avere i presupposti economici per poterlo sostenere.

Si deve considerare che non ci sono soltanto le spese per il canone mensile, ma anche bollette e ulteriori uscite per soddisfare quantomeno i bisogni primari. Eppure, eventualmente, ci sono soluzioni per avere una casa gratuitamente, o quasi.

Casa gratis, con questi modi puoi averla gratis in modo del tutto lecito

Tra le modalità per avere una casa gratuitamente o comunque a prezzi davvero molto bassi, ci sono delle soluzioni da tenere in considerazione.

Un primo modo è l’usucapione, ossia diventare proprietari di una casa, dopo averla avuta per anni, continuativamente. Per poter sfruttare questa opportunità, è necessario averla posseduta ininterrottamente per un minimo di 20 anni e comportarsi come se fosse propria, senza contestazioni. Il proprietario legittimo non deve opporsi, ovviamente, nel corso del tempo. Se si rispettano queste norme, la casa diventa propria senza pagare niente.

Tra le altre soluzioni, c’è quella di richiedere un alloggio popolare. Queste opzioni sono riservate a famiglie in condizione di svantaggio economico. Per poterla ottenere bisogna prendere parte ad appositi bandi pubblici, e rientrare nelle graduatorie.

Ogni tanto, alcuni Comuni italiani prendono iniziative atte a ripopolare i paesi, e fare in modo che gli immobili abbandonati tornino a essere occupati. Si vendono case a 1 euro, simbolicamente, per divenirne proprietari. L’acquirente dovrà farsi carico di spese notarili e ristrutturazione. Conviene perché, a parte ristrutturare, non c’è l’onere più grande, ossia l’acquisto dell’abitazione.

Ma non è tutto, perché è possibile divenire proprietari di una casa tramite donazione. Il problema è che, facendo parte della sfera ereditaria, se ci sono altri eredi che devono avere la loro quota di legittima, la donazione potrebbe essere revocata.

Si possono chiedere, in alternativa, il comodato d’uso gratuito, oppure la donazione modale. Per avere un alloggio si possono svolgere lavori come portiere, custode, badante, colf, babysitter ecc., oppure trovare un lavoro come dipendente in cui siano garantiti vitto e alloggio.