La gestione del denaro continua a rappresentare un tema di grande attenzione in Italia, soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e delle prassi adottate dall’Agenzia delle Entrate.

Nel 2025, le strategie per evitare i controlli fiscali sui versamenti in contante si fanno sempre più articolate e richiedono un approccio attento e documentato da parte dei contribuenti.

La stretta dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti in contante

La normativa vigente, in particolare l’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, conferma che i versamenti di contanti sul proprio conto bancario sono sottoposti a controllo rigoroso. L’Agenzia delle Entrate può infatti chiedere chiarimenti e verifiche sulla provenienza delle somme depositate. Se tali somme non sono adeguatamente giustificate, vengono automaticamente considerate come redditi non dichiarati, con conseguente applicazione di imposte e sanzioni pecuniarie.

La presunzione legale impone al contribuente l’onere di dimostrare la legittimità di ogni versamento in contanti, pena l’applicazione di una tassazione basata sull’aliquota IRPEF, oltre a una sanzione che può raggiungere il 70% dell’importo non giustificato. In assenza di documentazione dettagliata, l’Agenzia può quindi procedere con accertamenti anche retroattivi, mettendo a rischio la posizione fiscale del contribuente. Esistono delle eccezioni alla regola fiscale che permettono di evitare la tassazione sui versamenti in contanti, purché siano supportate da adeguata documentazione.

Tra queste, rientrano le somme esenti da tassazione, come le donazioni di modico valore, i risarcimenti danni, le vendite di beni usati e i rimborsi spese documentati. E poi i redditi già tassati alla fonte, quali vincite al gioco o premi, per i quali il contribuente deve solo dimostrare che le imposte sono state regolarmente versate. La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che i giroconti tra conti intestati allo stesso soggetto, anche se effettuati in contanti, non sono soggetti a tassazione, purché vengano contabilizzati come trasferimenti finanziari e non come nuovi introiti.

Per evitare di incorrere in accertamenti e sanzioni, è fondamentale adottare alcune strategie di gestione e documentazione del denaro contante. In primo luogo conservare tutta la documentazione: ricevute, contratti, dichiarazioni di donazione e qualsiasi altro documento che possa attestare l’origine lecita delle somme. Inoltre è importante affidarsi a professionisti qualificati: commercialisti e consulenti fiscali possono aiutare a predisporre una corretta documentazione e a gestire eventuali richieste di chiarimenti da parte del Fisco.

Infine, utilizzare metodi di pagamento tracciabili: bonifici bancari, carte di credito e altri strumenti elettronici riducono il rischio di contestazioni e semplificano la ricostruzione della provenienza dei fondi. Questi accorgimenti sono sempre più necessari in un contesto fiscale che punta a contrastare l’evasione e a garantire trasparenza nelle operazioni finanziarie, soprattutto quelle che coinvolgono grandi quantità di denaro contante.