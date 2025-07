C’è un momento della settimana in cui anche la spesa si trasforma in una caccia al tesoro, con i carrelli che si riempiono in fretta. Gli scaffali si svuotano a vista d’occhio e chi arriva in ritardo rischia di perdere le occasioni migliori, non è magia, ma strategia ben collaudata.

Lidl ha infatti lanciato la promozione “Grandi Marche della Settimana”, un appuntamento da non perdere e che i clienti più fedeli conoscono bene. Ogni volta attira un’ondata di risparmiatori seriali, col chiaro obiettivo di portare a casa i prodotti delle grandi marche a prezzi più che competitivi.

Le migliori offerte della settimana

Tra le offerte più attese ci sono quelle dedicate all’alimentare, con un assortimento variegato di marchi, conosciuti da tutti per la loro qualità. Pasta, sughi, biscotti, bevande e snack tornano sugli scaffali con sconti che possono superare anche il 40%, rendendo irresistibile ogni corsia.

Le famiglie ne approfittano per fare scorte, soprattutto di quei prodotti che non devono mai mancare in dispensa, come i pesti Baresa a 0,99euro. Ma l’attenzione è alta anche per le referenze “premium” che grazie alla promo settimanale diventano improvvisamente accessibili a tutte le tasche.

Grande attenzione anche al settore igiene e cura della persona, con shampoo, detergenti, creme e dentifrici di marche famose venduti a cifre impensabili altrove. Un’occasione per rifornirsi senza rinunciare alla qualità, specie in un periodo in cui ogni euro conta, magari acquistando prodotti della linea Pantene Pro-V. a 4,99euro.

Per chi invece vuole passare la settimana a festeggiare, Lidl propone le birre speciali Steam Brew, vendute in lattine da mezzo litro a soli 0,99euro. Da accostare magari a uno spuntino salato, magari per un veloce aperitivo casalingo, da fare il pomeriggio con le gustosissime patatine grigliate Snack Days, a 0,89.

Chi ama il reparto freschi, invece, troverà anche qui qualche sorpresa, tra yogurt, formaggi e affettati di marca, tutti fanno parte della promozione settimanale. Sconti mirati, perfetti per chi vuole concedersi qualcosa di buono senza sforare il budget, come i gelati mini stecco della Gelatelli a 2,79euro.

Lidl conferma così ancora una volta la sua capacità di attrarre clienti con iniziative mirate ai loro bisogni, che uniscono convenienza e riconoscibilità. Le “Grandi Marche della Settimana” sono uno dei momenti più apprezzati dell’insegna tedesca, che ogni settimana cambia la selezione, ma il format resta lo stesso.