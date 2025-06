Eurospin si sta imponendo sempre più come catena di supermercati leader nel settore, sbaragliando la concorrenza a colpi di offerte imperdibili. Ma non solo per quello che riguarda il settore alimentare, ma anche con elettrodomestici grandi e piccoli, spesso venduti a prezzi quasi stracciati

Non si parla solo di promozioni temporanee, ma di veri e propri alleati casalinghi firmati Ariete, Termozeta e persino ENKHO, brand affiliato a Eurospin, Una combinazione che unisce prezzo accessibile e affidabilità, grazie a prodotti imbattibili e dalla funzionalità superiore perché prodotti da marchi ormai conosciuti da decenni.

Gli imperdibili elettrodomestici Eurospin

In questi giorni, l’attenzione è tutta rivolta alla nuova linea di piccoli elettrodomestici proposti a cifre davvero invitanti, dedicati agli amanti della cucina. Piccoli elettrodomestici ma grande risparmi e prestazioni gigantesche, stavolta Eurospin ha fatto centro, nessuno sul mercato a mai proposto un’offerta così allettante.

Si parte con l’Ariete “Ariste”, friggitrice ad aria da 9 litri, con 8 programmi preimpostati e un cestello trasparente che consente di controllare la cottura. Con questa friggitrice ad aria non servirà mai aprire il cestello, grazie anche agli 8 programmi che garantiscono una cottura perfetta, a soli 79,99 €.

Con una potenza di 1500W e una temperatura regolabile fino a 200°, è pensata per chi vuole mangiare leggero senza rinunciare al gusto. Dalle patatine croccanti al pollo speziato, è il modo perfetto per trasformare ogni cena in un piccolo sfizio, ma senza mettere a rischio la dieta.

Per gli amanti del caffè, Eurospin propone la macchina espresso Termozeta 4 in 1, compatibile con ogni tipo di capsula attualmente in commercio. Il doppio beccuccio permette di preparare due caffè in simultanea, mentre il serbatoio da 1,5 litri evita continui rabbocchi, ora in offerta a 79,99€.

Chi ama iniziare la giornata con una colazione croccante troverà utilissima la tostiera Termozeta da 16,99€, dotata di piastre da 22,5×13 cm. Compatta, pratica e ideale per panini, toast o spuntini veloci, semplice da usare ma proprio per questo efficace e funzionale, niente complicazioni inutili, solo qualità.

E per frullati, creme o salse, non manca il frullatore Ariete da 1,5 litri, con 4 lame in acciaio inox, una potenza inarrestabile. Con un comodo foro nel coperchio per aggiungere ingredienti mentre è in funzione e due velocità e funzione Pulse, è super versatile, a soli 29,99€.

Infine, il tostapane ENKHO, due slot, sette livelli di tostatura, pinze in acciaio ed espulsione automatica del pane, in pratica fa tutto da solo. Un piccolo grande classico da cucina, perfetto per chi ama il pane dorato al punto giusto senza troppi sforzi, venduto a soli 16,99€.