Negli ultimi anni in Italia sono stati messi a disposizione di tantissimi cittadini e cittadine alcuni bonus e incentivi che hanno reso meno difficile la condizione economica di molti utenti che vivono nel nostro Paese.

Questo genere di contributi non ha eliminato i problemi delle persone, certamente, ma in certi casi ha comunque alleviato il peso e la pressione dei pagamenti per tantissimi abitanti che circolano in Italia un po’ dappertutto.

In questo caso, abbiamo deciso di parlarvi all’interno di questo articolo del diritto di 500 euro al mese se siete nati dopo un determinato anno. Stiamo parlando di quella che potremo definire davvero una bella novità, quindi cerchiamo di capirci qualcosa di più a riguardo.

Sei nato in questo anno? Hai diritto a 500 euro al mese: come ottenerli

Stiamo parlando del bonus giovani under 35, un contributo che riguarda coloro che decidono di avviare una nuova attività imprenditoriale in settori strategici, o quantomeno considerati tali in Italia. Questa misura è stata introdotta nel 2024 e prevede contributi fino a 500 euro al mese. Viene erogato dall’INPS, e c’è da considerare che potete usufruirne per massimo tre anni (fino al 31 dicembre 2028). In questo momento, è possibile fare domanda per ottenere tale bonus. Sul sito web dell’INPS, il bonus si chiama Incentivo decreto Coesione, ma chi può accedervi? Il bonus di cui vi stiamo parlando è a disposizione di:

Disoccupati;

Chi ha meno di 35 anni;

Chi ha aperto un’impresa individuale o societaria in Italia;

Chi opera in un settore strategico, secondo quanto valutato dal Ministero del Lavoro.

L’azienda in possesso dei richiedenti deve essere formata entro il 31 dicembre 2025 al massimo, quindi mancano ancora pochi giorni prima che uno dei requisiti più importanti per accedere al contributo effettivamente svanisca. Non sono inoltre previsti limiti di reddito, e tantomeno soglie ISEE. Ma quali sono i settori considerati dallo Stato italiano come strategici? L’elenco preciso è questo:

Industria alimentare;

Tessile e abbigliamento;

Produzione di prodotti chimici;

Fabbricazione di mobili;

Edilizia e costruzioni;

Sviluppo software e consulenza informatica;

Assistenza sanitaria e servizi alla persona.

Per chi rispetta tutti i requisiti, ci sono due modi per ricevere tale bonus; il primo è un esonero contributivo per l’assunzione di dipendenti Under 35, misura questa non gestita direttamente dall’INPS, mentre il secondo metodo è un contributo economico erogato dall’INPS e pari a 500 euro al mese. I contribuenti a cui è stata accolta la richiesta, possono ottenere un massimo di 18.000 euro (entro il 2028), quindi 6.000€ annui erogati anticipatamente. Nello specifico, questi soldi vengono versati praticamente all’inizio di ogni anno.