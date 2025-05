Riposare bene non è solo un lusso, ma una -20250523-dailybest.it, tutti a casa hanno bisogno del comfort necessario per dormire bene. Un sonno corretto influisce sulla salute generale e dedicare la giusta attenzione al recupero notturno delle energie, è fondamentale per il benessere di tutta la famiglia.

Ciononostante, fin troppo spesso si rimanda il rinnovo dell’arredamento della zona notte, di solito per paura di affrontare spese elevate, una preoccupazione concreta. Ma fortunatamente esistono delle soluzioni, economiche e di qualità, grazie anche alle proposte di Ikea, caposaldo del settore arredamento che da decenni lavora nel settore.

Rifatti la camera da letto, senza spendere un occhio della testa

Questo maggio Ikea ha deciso di cambiare completamente le regole del gioco con delle offerte esclusive dedicate ai possessori della carta Ikea Family. Trasformare la camera da letto non sarà più un problema, ma un investimento per il futuro intelligente e accessibile a tutti.

Per chi ama dormire bene, quindi il punto di partenza perfetto è uno solo, la scelta del materasso adatto, che permetta un riposo comodo. Attualmente in promozione, fino al 2 giugno, c’è VALEVÅG a molle insacchettate, 24 cm di altezza, con supporto rigido ma flessibile nei punti giusti. Lo trovate da Ikea alla modica cifra di 271,15€, per un materasso che vi assicura comodità e sostegno per la schiena.

Chi cerca qualcosa di più avvolgente può puntare invece su ÅKREHAMN, in schiuma a tre strati con memory foam, per dormire come foste su una nuvola. Perfetto per chi vuole un supporto progressivo alla schiena e materiali sfoderabili e lavabili, per mantenere al meglio anche la salute dello spazio notte. Anche in questo caso il prezzo è super scontato, scendendo a soli 319,20€ con la carta sconto Ikea Family, da non farsi scappare.

Per chi desidera il massimo anche dal punto di vista ergonomico, VATNESTRÖM è un’opzione top di gamma con i suoi 26 cm di altezza. Molle insacchettate e uno strato in lattice naturale, pensato per chi cerca un sostegno extra rigido senza rinunciare alla comodità, a soli 559,20€ per i membri Ikea Family.

Grazie a queste offerte Ikea potrete portare a casa dei veri supporti al sonno e al riposo, che valgono a pieno l’investimento. Basterà qualche notte sui vostri nuovi materassi e già sentirete la differenza, più energia e più voglia di proseguire con la giornata.